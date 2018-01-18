video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 18 يناير 2018 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

9 ملايين شخص فى بريطانيا يعانون من الوحدة..

لندن ترفع شعار "مش لوحدك".. الحكومة البريطانية تعين وزيرة لمكافحة "الوحدة"

الخميس، 18 يناير 2018 04:27 م
لندن ترفع شعار "مش لوحدك".. الحكومة البريطانية تعين وزيرة لمكافحة "الوحدة" تريزا ماى


كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

عينت حكومة بريطانية وزيرة للوحدة للتعامل مع ما قالت رئيس الحكومة تريزا ماى، إنه الواقع المحزن للحياة المعاصرة لعدد كبير من الأشخاص.

 

كانت دراسة بريطانية قد وجدت العام الماضى، أن حوالى 9 ملايين شخص فى البلاد يعانون من الوحدة غالبا أو دائما، وهى الحالة التى يمكن أن يكون لها تداعيات ضارة على الصحة. وقالت ماى: "أريد أن أواجه هذا التحدى لمجتمعنا ولكل منا أن يقوم بالتحرك لمعالجة الوحدة التى يتحملها المسنون ومقدمو الرعاية  ومن فقدوا أحبائهم، والأشخاص الذين ليس لديهم من يتحدثوا معه أو يتشاركون معه أفكارهم وتجاربهم".

 

ووفقا لى بى بى سى، قالت الوزيرة تراسى كراوتش، إنها فخورة بقبول هذا "التحدى الممتد عبر أجيال" للتعامل مع قضية تطال نحو تسعة ملايين شخص فى بريطانيا. وتعهدت كراوتش، 42 عاما، إنها ستعمل بين مختلف الأحزاب السياسية لتأدية دورها.

 

وقد أنشئت لجنة معنية بقضية الوحدة لأول مرة بمبادرة من النائبة الراحلة، جو كوكس، التى قتلت قبل استفتاء بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبى. وذكر تقرير صدر العام الماضي أن الوحدة تضر بالصحة مثلما يضر تدخين 15 سيجارة يوميا.

 

وفي بيان، أوضحت ماى: "جو كوكس أدركت مدى انتشار الشعور بالوحدة فى أنحاء البلاد، وكرست نفسها بكل ما تستطيع لمساعدة أولئك المتضررين".

 

وتشير تقديرات إلى أن ما يقدر بنحو نصف الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما يعيشون وحدهم، أى حوالى مليونى شخص فى أنحاء بريطانيا، بينما يقول كثيرون إنه قد تمر عليهم أيام بل أسابيع دون أى تواصل اجتماعى على الإطلاق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضغوط على ماى لتأمين وظائف بعد انهيار شركة كاريليون

خبراء بريطانيون ينتقدون خطة تيريزا ماى البيئية الجديدة

تيريزا ماى تتعرض للانتقاد بسبب جهاز الصحة العامة

بريطانيا

اخبار بريطانيا

الحكومة البريطانية

وزيرة الوحدة

الوحدة

تريزا ماى



لا تفوتك
السيسي: مصر كانت تدفع 15 مليار دولار شهريا لتوفير احتياجات الغاز والبترول

السيسي: مصر كانت تدفع 15 مليار دولار شهريا لتوفير احتياجات الغاز والبترول

قرار جمهورى بتكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة

قرار جمهورى بتكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة

الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإثيوبى: النيل مصدر للتنمية وليس الصراع.. مشاركة البنك الدولى باجتماعات سد النهضة باعتباره طرفا محايدا.. والقطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته بإثيوبيا

الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإثيوبى: النيل مصدر للتنمية وليس الصراع.. مشاركة البنك الدولى باجتماعات سد النهضة باعتباره طرفا محايدا.. والقطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته بإثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا فى مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى: لن نعرض مصالح أشقائنا المصريين للخطر.. ومستعدون لحل أى قضايا عالقة.. والفقر والمجاعة دفعانا لبنائه.. وما سيحققه من تنمية سيفيد كل دول حوض النيل

رئيس وزراء إثيوبيا فى مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى: لن نعرض مصالح أشقائنا المصريين للخطر.. ومستعدون لحل أى قضايا عالقة.. والفقر والمجاعة دفعانا لبنائه.. وما سيحققه من تنمية سيفيد كل دول حوض النيل

صحيفة إنجليزية عن حجازى: محارب جماهير وست بروميتش المفضل

صحيفة إنجليزية عن حجازى: محارب جماهير وست بروميتش المفضل

البدرى يُخطر لجنة الكرة برفض رحيل صالح جمعة للسعودية

البدرى يُخطر لجنة الكرة برفض رحيل صالح جمعة للسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة