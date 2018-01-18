لأعضاء هيئة التدريس.. تعرف على برنامج "المعلمون أولا" فى 20 معلومة





كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من تدريب قرابة 15 ألف معلم ضمن برنامج المعلمون أولاً، ويقدم "اليوم السابع" 20 معلومة عن برنامج المعلمون أولاً.

1ـ برنامج المعلمون أولاً له تاريخ طويل، ففى 2008 اليونسكو وعدة شركات بدأت بناء فكرة المعلمون أولًا.

2ـ الفكرة تهتم بتغيير أداء المعلمين فى المدارس لتقديم خدمة تعليمية أفضل.

3ـ الوزارة انتهت من تدريب 10 آلاف معلم على برنامج المعلمون أولا حتى مايو 2017.

4 ـ تدريب أيضا 5 آلاف آخرين من مايو حتى أواخر ديسمبر الماضى.

5ـ التدريب يتم من خلال 3 ورش عمل ما بين كل واحدة شهرًا.

6ـ تبدأ المرحلة الثانية من المشروع أوائل فبراير المقبل.

7ـ تستهدف تلك المرحلة 2580 معلمًا من 6 محافظات بواقع 144 مدرسة.

8ـ كل مدرسة يشارك منها 3 معلمين يتم اختيارهم من إدارة المدرسة تتوافر لديهم الرغبة فى الالتحاق بالبرنامج.

9ـ قررت الوزارة تضم برنامج يسمى برنامج المعلمون المنتسبون إلى المعلمين أولاً.

10ـ يستهدف قرابة 15 ألف معلم وهو متاح لجميع معلمى مصر من خلال صفحة البرنامج.

11ـ عبارة عن كورس تأهيل للمعلمين الذين لم يلتحقوا بالبرنامج بهدف استكشاف برنامج المعلمين أولا.

12ـ تكريم المدارس المحورية وهى التى قامت بنشر ودعم فكرة برنامج المعلمون أولا بين المدارس وتوسيع مجتمعات الممارسة لتشمل المدرسة بأكمالها.

13ـ شمل التكريم 54 مدرسة من 6 محافظات وهى القاهرة والقليوبية بنى سويف والشرقية وأسوان وكفر الشيخ.

14ـ الوزارة تستهدف من خلال البرنامج تدريب نصف مليون معلم بحلول منتصف عام 2019.

15ـ البرنامج يهدف إلى تغيير السلوكيات المهنية للمعلمين من خلال مباحث 5 وهى التنمية المهنية المستمرة والتعلم والتدريس والتقويم والبيئة.

16ـ تشمل هذه المباحث 64 سلوكا مهنيا مثل آلية العمل ضمن مجتمع والممارسة والتأمل الذاتى والتقويم البنائى بدلاً من النهائى والاحتفاء بأعمال الطلاب الفنية داخل المدارس.

17ـ يتم رصد التطور المهنى للمعلم من خلال برنامج حصيلة التعلم على برنامج موجود على التليفون المحمول يضع المدرس نقطة على الموبيل عند تحقيقه تقدم معين.

18ـ المعلمون أولاً تقدم تدريبات تليق بكل نوعية من نوعيات المعلمين وفقا للاحتياجات الخاصة بكل منهم.

19ـ يتم عقد امتحانات للمعلمين للراغبين فى التثبيت والترقية ولن يحصل على الترقية إلا بعد نجاحه فى ينجح فى المعلمون أولاً".

20ـ يتم تقييم تجربة تدريب 10 آلاف معلم وسيتم إعلان النتيجة قريبًا.