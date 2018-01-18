كوريا الشمالية تستعد لعرض عسكرى ضخم قبل دورة الالعاب الاولمبية





سيول (أ ف ب)

تستعد كوريا الشمالية لتنظيم عرض عسكرى كبير ليلة افتتاح دورة الالعاب الاولمبية الشتوية فى جارتها الجنوبية الشهر المقبل، رغم التوصل إلى توافق نادر مع سيول، على ما أفادت وسائل اعلام الخميس.

ووافقت بيونج يانج التى اثارت قلقا دوليا كبيرا عبر مواصلتها اجراء تجارب نووية وصاروخية فى الشهور الاخيرة، على ارسال رياضيين للالعاب والسير فى وفد تحت علم واحد خلال افتتاح الالعاب المقررة فى بيونغ تشانغ من 9 الى 25 شباط/فبراير، المقبل.

لكن بيونج يانج تعهدت أيضا المضى قدما فى تنظيم احتفالات الذكرى السبعين لتأسيس جيشها، إذ ذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن الشمال يخطط لتنظيم عرض ضخم فى 8 فبراير عشية افتتاح الالعاب فى الجنوب.

ونقلت "يونهاب" عن مصدر حكومى فى كوريا الجنوبية لم تسمه أن 12 ألف جندى وفرقا من قوات المدفعية وأسلحة أخرى سيشاركون فى العرض الذى سينظم قرب بيونج يانج.

وقال المصدر "نعتقد أن الشمال سيجرى عرضا عسكريا فى 8 فبراير لاحياء الذكرى السنوية لتأسيس قواته النظامية"، وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع فى كوريا الجنوبية أن الوزارة لن تعلق على "أى أمور متعلقة بالاستخبارات العسكرية".

وتنظم كوريا الشمالية عروضا عسكرية عديدة فى مناسبات متعددة، لكن مواعيد تنظيمها تختلف من عام لاخر، وفى 2017، نظم نظام كيم جونغ اون عرضا عسكريا ضخما تضمن استعراض أسلحة متعددة من بينها ما بدا انه صاروخ بالستى عابر للقارات فى 15 إبريل لمناسبة مرور 105 عام على ميلاد مؤسس كوريا الشمالية.

واختبر نظام كيم عدة صواريخ بالستية واجرى تجربة نووية هى الاكبر العام الفائت، وذكر كيم أن بلاده تخطط لاحتفالات كبيرة بالذكرة السبعين لتأسيس الجيش فى خطابه لمناسبة حلول العام 2018.