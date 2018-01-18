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الخميس، 18 يناير 2018 04:28 ص
خالد صلاح
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قوات الاحتلال تعتقل شابين فى محافظة جنين الفلسطينية

الخميس، 18 يناير 2018 01:01 ص
قوات الاحتلال تعتقل شابين فى محافظة جنين الفلسطينية قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية


أ ش أ
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى محافظة جنين شمال الضفة الغربية مدعمة بآليات عسكرية انتشرت بشكل واسع فى أرجاء المحافظة مساء الأربعاء.


وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الحفيرة فى بلدة قباطية جنوب غرب جنين، وقامت باعتقال شابين.


وتصدى شبان مدينة جنين لقوات الاحتلال، وسط أنباء عن اندلاع اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، وزعمت وسائل الإعلام العبرية القضاء على منفذى عملية نابلس الاثنين، خلال الاشتباك فيما أصيب اثنان من الجيش الاسرائيلى وحالة أحدهما خطيرة وسط أنباء بأنه فارق الحياة.


وقالت قناة 14 العبرية أن قوات جيش الاحتلال تمكنت من قتل منفذى عملية نابلس فى اشتباك مسلح فى مخيم جنين، فيما أعلن الجيش عن إصابتين فى صفوف الجنود.


وذكرت القناة إن قوات الجيش اشتبكت مع منفذى هجوم حفات جلعد وتم تصفية اثنين منهم وهناك اصابتان فى صفوف الجنود.


وكان الحاخام رازيل شيفاخ قد قتل قرب مستوطنة حفات جلعاد قرب نابلس الأسبوع الماضى على يد مقاومين أطلقوا النار عليه من سيارة مسرعة فى عملية وصفت بالنوعية.

 

 


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