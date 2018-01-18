قطع المياه 6 ساعات عن 7 مناطق بالجيزة السبت المقبل

قطع المياه 6 ساعات عن 7 مناطق بالجيزة السبت المقبلالخميس، 18 يناير 2018 10:40 ص
مياه شرب - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (ميدان الجيزة _ الدقى _ العجوزة _ المهندسين _ بين السرايات _شارع التحرير _ شارع النيل ابتداء من كوبرى الجامعة حتى شارع الفالوجا)، ابتداء من الساعة 12 منتصف الليل يوم السبت 20/1/2018، وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد 21/1/2018، نظراً لأعمال صيانة طارئة بمحطة مياه الجيزة.
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