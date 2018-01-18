فيديو وصور.. انفجار يهز مركز شرطة فى السويد





كتب محمد سعودى

وقع انفجار قرب مركز شرطة فى منطقة روزنجارد بمدينة مالمو التى تُعد ثالث أكبر مدن السويد، مما أسفر عن تضرر عدد من السيارات.

ووصلت الشرطة السويدية إلى موقع الانفجار الذى سببته قنبلة يدوية على ما يبدو، وأغلق رجال الأمن المنطقة المحيطة بالانفجار، ونصحت المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث.

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة آنا جورانسون، أنه تم إغلاق المنطقة بعد الانفجار، مضيفة "لحسن الحظ، لم يصب أحد - ولكن بعض السيارات، قد تضررت"، حسبما ذكرت مصادر إعلامية.

ووقع الانفجار فى بلدة مالمو الواقعة جنوب السويد بالقرب من الحدود مع الدنمارك. فيما نشرت وسائل إعلام أجنية صورا لموقع الحادث، بينما أعلنت الشرطة حالة التأهب القصوى حول محيط الانفجار.



إغلاق موقع الانفجار



الشرطة السويدية تصل إلى موقع الانفجار



الشرطة السويدية



انفجار يهز مركز شرطة فى السويد



جانب من إغلاق موقع الانفجار



جانب من الشرطة السويدية



رجال الشرطة فى السويد