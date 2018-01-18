فيديو..عاصفة ترابية شديدة تضرب مدينة 6 أكتوبر.. وسقوط أشجار





كتب أحمد عبد الهادى

هبت عاصفة ترابية شديدة، منذ قليل على منطقة الفردوس بمدينة ٦ اكتوبر ، تسببت فى ضعف الرؤية على سكان المنطقة وعلى الطرق المؤدية بطريق الواحات والسادس من أكتوبر، كما أدت إلى سقوط بعض الأشجار .