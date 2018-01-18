فيديو..عاصفة ترابية شديدة تضرب مدينة 6 أكتوبر.. وسقوط أشجار

فيديو..عاصفة ترابية شديدة تضرب مدينة 6 أكتوبر.. وسقوط أشجارالخميس، 18 يناير 2018 10:27 م
عاصفة ترابية
كتب أحمد عبد الهادى
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هبت عاصفة ترابية شديدة، منذ قليل على منطقة الفردوس بمدينة ٦ اكتوبر ، تسببت فى ضعف الرؤية على سكان المنطقة وعلى الطرق المؤدية بطريق الواحات والسادس من أكتوبر، كما أدت إلى سقوط بعض الأشجار .
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الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإثيوبى: النيل مصدر للتنمية وليس الصراع.. مشاركة البنك الدولى باجتماعات سد النهضة باعتباره طرفا محايدا.. والقطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته بإثيوبيا
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