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فيديو..عاصفة ترابية شديدة تضرب مدينة 6 أكتوبر.. وسقوط أشجار

الخميس، 18 يناير 2018 10:27 م
فيديو..عاصفة ترابية شديدة تضرب مدينة 6 أكتوبر.. وسقوط أشجار عاصفة ترابية


كتب أحمد عبد الهادى
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هبت عاصفة ترابية شديدة، منذ قليل على منطقة الفردوس بمدينة ٦ اكتوبر ، تسببت فى ضعف الرؤية على سكان المنطقة وعلى الطرق المؤدية بطريق الواحات والسادس من أكتوبر، كما أدت إلى سقوط بعض الأشجار .

 

 

 


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عاصفة تربية

اكتوبر

رؤية السيارات

أرصاد

حوادث



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