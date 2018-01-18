فالكون تؤمن النسخة الرابعة لماراثون زايد الخيري بمشاركة أكثر من 3000 متسابق





كتب أحمد يعقوب

أعلنت شركة "فالكون" عن تأمينها فعاليات النسخة الرابعة من ماراثون زايد الخيري للعام الثالث على التوالى والذي يقام على هامش الإحتفال بعام مئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات الشقيقية، حيث وقع الإختيار على مدينة الأقصر عاصمة الآثار المصرية في العالم لاستضافة هذا الحدث يوم الجمعة 19 يناير 2018 بمشاركة 3 آلاف مشارك يقطعون مسافة قدرها 5.5 كيلو متر مرتيتن بإجمالى 11 كيلو مترا فى محيط معبد الكرنك.

ووضعت وزارة الداخلية خطة تأمينية محكمة لتأمين الحدث بالتعاون مع فالكون حيث ستقوم بنشر عناصرها طوال فترة الماراثون وفي نقاط منتشرة على طول المسافة التي يقطعها المتسابقين لضمان خروج الماراثون بصورة منظمة خاصة أن من بين المشاركين ضيوف أجانب وعرب.

من جانبه، صرح شريف خالد، رئيس مجلس إدارة مجموعة فالكون: "إن فالكون دائمًا كانت الخيار الأول لتأمين الفعاليات الهامة في مصر حيث أننا قد عملنا على بناء جسرًا قويًا من الثقة على مر الأعوام بتأميننا الفعاليات والمنشآت، والآن نتولى تأمين فعالية ماراثون زايد الخيري في إطار مئوية الشيخ زايد وهو إحتفال هام على مستوى المنطقة العربية كلها، كما أننا يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة التي يتم إهداء ريعها لصالح مرضى الصعيد والأقصر بمستشفى شفاء الأورمان وهو هدف خيري نبيل نسعى لتأييده، كما يؤكد ذلك على حرص فالكون على دعم المبادرات التي تهدف إلى دعم المجتمع."

وأضاف خالد: "إن تأمين الماراثون يؤكد على قدرة فالكون على تأمين الفعاليات الكبيرة التى تتم في الشارع المصرى، كما أن للشركة عناصر تأمين مدربة على أعلى مستوى نثق فى قدراتهم على التعامل مع حدث بهذا الحجم، كما نعد بأننا سنقدم ما لدينا لإخراج الماراثون بشكل حضارى تأكيدًا على عودة الأمن و الآمان للشارع المصرى وقدرته على إستضافة فعاليات عالمية."

وقد تم الإعلان عن جوائز الماراثون الممنوحة من الشركة المُنظمة حيث سيتم منح 500 جائزة مالية لعدد 500 متسابق ممن يتصدروا ترتيب الفائزين من رقم واحد وحتى الرقم 500، كما سيحصل الفائز رقم 500 على مبلغ ألف جنيه، فيما ستتزايد قيمة الجائزة من الفائز الذى سيحل فى المركز الـ 500، وحتى الفائز الأول.

وتأسست مجموعة فالكون للأمن والحراسة عام 2006، وتمكنت منذ التأسيس من تحقيق نسب نمو قياسية حتى أصبحت إحدى كبرى الشركات التي تقدم خدمات أمنية متكاملة، وتقدم الشركة التغطية بـ28 محافظة عبر 13 فرعًا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ويعمل بها 22 ألف موظف، وتقدم الشركة أنشطتها الرئيسية من خلال عدة كيانات قانونية منفصلة في مجالات: الأمن، ونقل الأموال، والخدمات الفنية، والخدمات العامة وإدارة المشروعات.

