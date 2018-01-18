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غلق محال مخالفة بحى العجوزة خلال حملة لرفع الإشغالات

الخميس، 18 يناير 2018 10:03 م
غلق محال مخالفة بحى العجوزة خلال حملة لرفع الإشغالات حملة إشغالات بحى العجوزة فى الجيزة


كتب سيد الخلفاوى
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شنت الأجهزة التنفيذية لحى العجوزة، بالجيزة، حملة لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال، بنطاق الحى، حيث تم إغلاق محل مخالف بشارع عبد الحميد سليمان بالعجوزة، ومطعم بشارع شهاب فى المهندسين، كما تم رفع عدد كبير من الإشغالات بخط سير الحملة، وإيداعها بمخازن الحى.
 
وفى سياق آخر، قال اللواء جمال الشبكشى، رئيس حى العجوزة، إنه فى إطار توفير بيئة نظيفة للمواطنين ورفع كفاءة النظافة بمناطق الحي المختلفة، تم رفع كفاءة شارع فوه المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز حتى شارع الفالوجا، حيث تم كنس وتجريد ورفع تراكمات القمامة من الشارع بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة.
 

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