غرفة الصناعات الغذائية تعلن بدء فعاليات برنامج "ازدهار" لتطوير الشركات النامية





دانا الحديدى

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات عن بدء فعاليات برنامج "ازدهار" لتطوير الشركات النامية فى قطاع الصناعات الغذائية، والذى يهدف فى مرحلته الأولى الى تعزيز نماذج الأعمال المبتكرة والشاملة وتسريع النمو لعدد 20 شركة من أعضاء غرفة الصناعات الغذائية.

وقال المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أنه سيتم تنفيذ البرنامج تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية وبتمويل ومتابعة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ بالنيابة عن وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية (BMZ)، كما ستقوم شركة كويك وينز للاستشارات التجارية بتقديم الدعم الفنى.

أوضح الجزايرلى أن برنامج "ازدهار" سيقدم للشركات المشاركة عدداً من الخدمات يأتى على رأسها دراسة متخصصة للسوق فى القطاع الخاص بالشركة، تقييم وضع الشركة الحالى لتعريف التحديات التى تواجهها الشركة للنمو، ووضع خطة نمو للشركة تشمل الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الخطة، توفير المعلومات والمستندات المطلوبة التى تؤهل الشركة لجلب الاستثمارات وتوصيلها بمستثمرين وهيئات تمويلية لعرض خطة الشركة عليهم،وتقديم الدعم الفنى فى مجالات التخطيط الإستراتيجى والإدارة، التسويق، العمليات المستدامة وإدارة العمليات، ادارة الموارد البشرية، تطوير الأعمال، وكذلك التصدير.

وحثت الغرفة أعضائها على التقدم للمشاركة فى البرنامج المخصص للشركات التى لاتزيد مبيعاتها عن 20 مليون جنيه مصرى سنوياً، ويعمل بها ما لا يقل عن 5 موظفين/عاملين دائمين ولايزيدون عن 200، وأن يكون لدى الشركة خطة عمل واضحة وطموحه للنمو وفتح اسواق داخلية وخارجية جديدة.

كما أعلنت الغرفة أن الأفضلية فى الاختيار ستكون للشركات المتقدمة التى بها نسبة أكبر من الشباب أو من الإناث، وتلك الكائنة فى صعيد مصر والدلتا، و التى تسعى إلى الحفاظ على البيئة من خلال عملها، بالإضافة إلى الشركات التى تسعى لإيجاد فرص عمل للفئات الأكثر فقراً فى أى مرحلة من مراحل العملية الإنتاجية وأيضاً التى تعمل فى مجال يتبع خريطة الاستثمار الصناعى لمصر.

ويتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين لضمان الاستدامة، أولهما قيام شركة كويك وينز للاستشارات التجارية بتقديم الدعم الفنى لعدد 20 من الشركات النامية فى القطاع وتدريب 10 خبراء محليين على مجالات الدعم الفني؛ وفى المرحلة الثانية يقوم 10 من الخبراء المحليين بتقديم الدعم الفنى لعدد 20 شركة أخرى تحت إشراف الشركة الاستشارية وبهذا يصل إجمالى عدد الشركات النامية الحاصلة على الدعم الفنى خلال مرحلتى البرنامج الى 40 شركة من أعضاء غرفة الصناعات الغذائية.

وتبدأ المرحلة الأولى خلال شهر يناير 2018 مابين فتح باب التقديم ومراجعة الطلبات وإختيار الشركات المشاركة مروراً بتسليمهم الخطط التطويرية الخاصة بهم فى شهر يونيو 2018 وصولاً إلى تنظيم الحدث النهائى والحفل الختامى والذى سيضم جميع الشركات المشاركة ومقابلتهم مع الهيئات التمويلية والمستثمرين فى يوليو 2018.