طعن مهاجر سورى بسكين فى مشاجرة بين لاجئين شمال فرنسا





(أ ف ب)

أصيب مهاجر سورى بجروح خطيرة مساء الأربعاء، بطعنة سكين فى مشاجرة بين لاجئين فى شمال فرنسا بالقرب من كاليه فى منطقة تضم عددا كبيرا من المهاجرين الذين يريدون التوجه إلى بريطانيا.

وتحدث رجال الانقاذ عن تدخلهم مساء الأربعاء، فى منطقة من طريق سريع "بسبب اصابة مهاجر بطعنة سكين خلال مشاجرة"، وقالوا إنه عند وصولهم "كان الضحية وحيدا".

وذكرت السلطات المحلية أن الرجل الذى جرح فى الصدر فى مواجهة مع مهاجرين أفغان نقل إلى المستشفى فى حالة خطيرة لكنه ليس مهددا بالموت.

وتفيد أرقام رسمية أن أربعة مهاجرين لقوا حتفهم فى منطقة كاليه فى 2017، مقابل 14 فى 2016 و18 فى 2015.

ويتوجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى بريطانيا الخميس، لعقد قمة فرنسية بريطانية مخصصة لأزمة الهجرة بينما يتجمع عدد كبير من المهاجرين الذى يريدون التوجه إلى المملكة المتحدة فى منطقة كاليه، ما يسبب توترا وانتقادات.

ورسمت اتفاقات توكيه المطبقة منذ 2004 الحدود البريطانية على الساحل الفرنسى مقابل دعم مالى بريطانى للسلطات الفرنسية.

ويفترض أن يتفق البلدان خلال القمة على أن يزيد البريطانيون مساهماتهم المالية.