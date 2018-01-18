طارق شوقى يوقع بروتوكول تعاون لتدريب الطلاب والمعلمين على مهارات الحاسب الآلى





كتب محمود طه حسين

وقع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة إنترناشونال كمبيوتر درايفنج لانسر العربية(ICDLArabia)، بشأن تدريب قائم على المعايير الدولية للمعلمين والطلاب فى مهارات الحاسب الآلى والإنترنت وتحسين الأداء التعليمى، ذلك بحضور الدكتور محمد عمر رئيس صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، والدكتور صلاح غنيم رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، وجميل عزو المدير العام الأقليمى لمؤسسة ( ICDL Arabia).

جاء ذلك فى إطار إهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتحديث العملية التعليمية، وتدريب المعلمين والطلاب على أحدث مهارات البرمجة، واستخدام الروبوت، والإستخدام الآمن للإنترنت وخدمة نظام الإختبارات الحديثة عن طريق شبكة الإنترنت .

وتضمن البروتوكول مجموعة من البنود منها أن تكرس مؤسسة (ICDL) خبراتها الدولية والإقليمية والمحلية؛ لدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى بناء القدرات والكفاءات الرقمية لدى كوادرها التعليمية والإدارية، وتمنح المؤسسة الطلاب شهادة معتمدة دوليا فى (ICDL)لأساسيات التواصل الإجتماعي، والسلامة على الإنترنت، وتوفر المؤسسة نظاماً آلياً يخدم المسارات التدريبية المستحدثة، وتوفير آلية لتسجيل المرشحين فى الإختبارات، والوصول للإختبارات التجريبية والرسمية ونتائجها وطباعة الشهادات للمرشحين.

وتنفذ الوزارة البرنامج المقدم لها من المؤسسة حصريًا عبر مراكزها الداخلية المعتمدة من قبل المؤسسة (ICDL) وهى مراكز التطوير التكنولوجى، ومراكزالأكاديمية المهنية للمعلمين، أو أى مراكز أخرى ترغب الوزارة فى اعتمادها .