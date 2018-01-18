ضبط 384 مخالفة مرورية وسائقين يتعاطيان المخدرات أثناء القيادة فى مطروح

ضبط 384 مخالفة مرورية وسائقين يتعاطيان المخدرات أثناء القيادة فى مطروحالخميس، 18 يناير 2018 07:26 م
حملة مرورية - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
إضافة تعليق
شنت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 384 مخالفة مرورية، وتحصيل 5 آلاف و400 جنيه غرامات فورية، وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.
وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 61 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
كما تم أخذ عينات عشوائية من11 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.
وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
إضافة تعليق
من يتفوق بالربع الأول من 2018؟.. تعرف على الشركات الأكثر تحقيقًا للأرباح بالربع الأخير من 2017.. أبل تحتل نصيب الأسد.. سامسونج تنافس على المركز الثانى.. وثلاث شركات صينية ضمن المراكز الخمس الأولى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة