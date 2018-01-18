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ضبط 384 مخالفة مرورية وسائقين يتعاطيان المخدرات أثناء القيادة فى مطروح

الخميس، 18 يناير 2018 07:26 م
ضبط 384 مخالفة مرورية وسائقين يتعاطيان المخدرات أثناء القيادة فى مطروح حملة مرورية - أرشيفية


مطروح - حسن مشالى
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شنت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 384 مخالفة مرورية، وتحصيل 5 آلاف و400 جنيه غرامات فورية، وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 61 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من11  من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.


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