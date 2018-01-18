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ضبط 2 طن سكر وعسل وألبان منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالمنيا

الخميس، 18 يناير 2018 12:58 م
ضبط 2 طن سكر وعسل وألبان منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالمنيا حملة تموينية - أرشيفية


المنيا- حسن عبد الغفار
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تمكنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، من ضبط 2 طن سكر وعسل منتهى الصلاحية وبرميل لبن فاسد بأحد محلات السوبر ماركت، ومصادرة أسمدة زراعية مدعمة غير مصرح بها للبيع بالسوق السوداء، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بقرية ابيوها من أجل إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع الغش والتدليس.
 
قال العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص، إن الحملة تم تنظيمها بالتعاون مع مباحث تموين أبوقرقاص بهدف مراقبة المعروض من سلع ومنتجات غذائية وغير غذائية بالأسواق والمحلات العامة، والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة.
 
من جانب آخر، أزالت الوحدة المحلية عدد37 حالة تعد على الأرض الزراعية بابيوها منها 15 حالة تعد على أراضى زراعية بمساحة 21 قيراطا و12 سهما، و22 حالة تعد على أملاك الإصلاح الزراعي بمساحة 14 قيراطا، كما تم تنفيذ عدد 9 حالات إشغال طريق بالتعاون مع شرطة المرافق.

 


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