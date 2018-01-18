video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 18 يناير 2018 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 19 متهما بحيازة وتعاطى مواد مخدرة وتنفيذ 230 حكما فى حملة بالجيزة

الخميس، 18 يناير 2018 01:12 م
ضبط 19 متهما بحيازة وتعاطى مواد مخدرة وتنفيذ 230 حكما فى حملة بالجيزة اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

كثفت مديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية التى تستهدف تطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 19 متهما متورطا فى حيازة وتعاطى المواد المخدرة، وتنفيذ 230 حكما قضائيا، وضبط 3 قطع أسلحة نارية، وعدد من الطلقات.

 

كما أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزةن عن إزالة 250 حالة تعدى وإشغال طريق، بالإضافة إلى تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على نهر النيل وأملاك الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 23 كيلو بانجو فى حملة أمنية مكبرة بأسوان

اخبار الحوادث

حملة امنية

امن الجيزة

اسلحة نارية

تنفيذ احكام



لا تفوتك
السيسي: القطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية

السيسي: القطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نعرض مصالح الشعب المصرى للخطر بأى شكل من الأشكال

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نعرض مصالح الشعب المصرى للخطر بأى شكل من الأشكال

"دكة" الأهلى تنتفض بعد "هوجة" الرحيل للدورى السعودى.. ميدو جابر يستعيد بريقه بهدف أمام طلائع الجيش.. محمد هانى يتألق فى مهمته الجديدة.. باسم يقود الجبهة اليمنى بامتياز .. وصبرى رحيل يثبت جدارته فى غياب معلول

"دكة" الأهلى تنتفض بعد "هوجة" الرحيل للدورى السعودى.. ميدو جابر يستعيد بريقه بهدف أمام طلائع الجيش.. محمد هانى يتألق فى مهمته الجديدة.. باسم يقود الجبهة اليمنى بامتياز .. وصبرى رحيل يثبت جدارته فى غياب معلول

دفتر أحوال المواطن.. أهالى العوامية يطالبون محافظ سوهاج برصف طريق القرية.. نبش قبور الموتى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. قطط داخل قسم العمليات بمستشفى فى التجمع الثالث.. وشكوى من نقص عقار "سينميت"لمرضى الشلل الرعاش

دفتر أحوال المواطن.. أهالى العوامية يطالبون محافظ سوهاج برصف طريق القرية.. نبش قبور الموتى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. قطط داخل قسم العمليات بمستشفى فى التجمع الثالث.. وشكوى من نقص عقار "سينميت"لمرضى الشلل الرعاش

إنبى يحدد 5 ملايين جنيه للاستغناء عن على لطفى للأهلى

إنبى يحدد 5 ملايين جنيه للاستغناء عن على لطفى للأهلى

«the Emoji movie» أول فيلم يدخل أراضى السعودية بعد 35 عاما

«the Emoji movie» أول فيلم يدخل أراضى السعودية بعد 35 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة