ضبط 19 متهما بحيازة وتعاطى مواد مخدرة وتنفيذ 230 حكما فى حملة بالجيزة





كتب بهجت أبو ضيف

كثفت مديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية التى تستهدف تطهير البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 19 متهما متورطا فى حيازة وتعاطى المواد المخدرة، وتنفيذ 230 حكما قضائيا، وضبط 3 قطع أسلحة نارية، وعدد من الطلقات.

كما أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزةن عن إزالة 250 حالة تعدى وإشغال طريق، بالإضافة إلى تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على نهر النيل وأملاك الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.