ضبط 14 قطعة سلاح خلال حملات أمنية على عدد من مراكز قنا

قنا _ وائل محمد

شنت أجهزة الأمن بقنا، حملة أمنية مكبرة، فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، والمواد المخدره، بعدد من مراكز محافظة قنا على مدار 3 أيام.

كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطارآ من العميد أشرف رياض مدير المباحث، يفيد ضبط رشاش آلى، و 5 بندقية آلية، و4 بندقية خرطوش، و3 فرد روسي، و2 طينجة، بحوزة 15 متهما بعدة قرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.