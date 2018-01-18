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الخميس، 18 يناير 2018 05:38 م
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ضبط 14 قطعة سلاح خلال حملات أمنية على عدد من مراكز قنا

الخميس، 18 يناير 2018 04:27 م
ضبط 14 قطعة سلاح خلال حملات أمنية على عدد من مراكز قنا اسلحة نارية - ارشيفية


قنا _ وائل محمد
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شنت أجهزة الأمن بقنا، حملة أمنية مكبرة، فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، والمواد المخدره، بعدد من مراكز محافظة قنا على مدار 3 أيام.
 
كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطارآ من العميد أشرف رياض مدير المباحث، يفيد ضبط رشاش آلى، و 5 بندقية آلية، و4 بندقية خرطوش، و3 فرد روسي، و2 طينجة، بحوزة 15 متهما بعدة قرى.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

 


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