ضبط 14 قطعة سلاح خلال حملات أمنية على عدد من مراكز قنا

ضبط 14 قطعة سلاح خلال حملات أمنية على عدد من مراكز قناالخميس، 18 يناير 2018 04:27 م
اسلحة نارية - ارشيفية
قنا _ وائل محمد
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شنت أجهزة الأمن بقنا، حملة أمنية مكبرة، فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، والمواد المخدره، بعدد من مراكز محافظة قنا على مدار 3 أيام.
كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطارآ من العميد أشرف رياض مدير المباحث، يفيد ضبط رشاش آلى، و 5 بندقية آلية، و4 بندقية خرطوش، و3 فرد روسي، و2 طينجة، بحوزة 15 متهما بعدة قرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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