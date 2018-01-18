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ضبط 116 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 860 حكما بالإسماعيلية

الخميس، 18 يناير 2018 09:01 م
ضبط 116 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 860 حكما بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية


الإسماعيلية – صبرى غانم
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 شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تمكنت من تنفيذ 860 حكمًا متنوعًا منها 689 حكمًا جزئيًا و18 حكم مستأنف 122 حكم غرامات، 3 هاربين من أحكام جنائية و28 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 5300 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 116 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

تم القبض على كل من المتهم "احمد.م.س"39 عاما عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 14506 لسنة 2009 جنايات مركز القصاصين والمقضى فيها بالسجن 15 عاما بتهمة مخدرات والمتهم "خالد.م.ع" 20 عاما عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2929 لسنة2017 جنايات مركز فايد والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة"مخدرات" والمتهم "عامر.ع.ع" 30 عاما عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2982 لسنة 2017 جنايات مركز القنطرة شرق والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة"مخدرات".

 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 


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