ضبط موظف يروج الشهادات والمستندات المزورة على المواطنين بمنطقة السلام





كتب إبراهيم أحمد

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط موظف بحوزته العديد من الوثائق المزورة لترويجها على المواطنين، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بقيام المتهم بعرض الكثير من شهادات القيد التى يتم استخراجها فقط من السجلات المدنية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، تفيد بأن "محمد. ع ا"، 38 موظف مقيم بالهرم، السابق ضبطه فى القضية رقم 287 لسنة 2017م التجمع الخامس، "أموال عامة"، يتردد على منطقة دائرة القسم، وبحوزته مجموعة من شهادات الوفاة وقسائم الزواج والقيد العائلى خالية من البيانات، وغير مصرح بتداولها خارج السجلات المدنية بقصد ترويجها على المواطنين.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبأعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وعثر بحوزته على المضبوطات "50 قسيمة زواج ممهورة بخاتم شعار الجمهورية خالية البيانات، و10 شهادات وفاة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "خالية البيانات"، و4 قيد عائلى ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "خالية البيانات".

وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازة المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.