ضبط عامل بحوزته 8 بنادق خرطوش وكمية من الحشيش والأقراص المخدرة بالضبعة





مطروح – حسن مشالى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مرسى مطروح، من ضبط عامل بإحدى الشركات وبحوزته أسلحة وذخائر نارية غير مرخصة، وكمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالى فى منزله بمدينة الضبعة.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الضبعة، أن "إبراهيم .ع.ع" 36 سنة، عامل بإحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم، يتاجر فى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة، متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم تقنين الإجراءات وضبطه أثناء تواجده بمسكنه وبحوزته 8 بنادق خرطوش وفرد خرطوش و9 طلقات خرطوش و19 خزينة رشاش، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، و1980 قرصا لعقار الترامادول المخدر، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.