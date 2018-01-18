video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 18 يناير 2018 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عامل بحوزته 8 بنادق خرطوش وكمية من الحشيش والأقراص المخدرة بالضبعة

الخميس، 18 يناير 2018 01:14 م
ضبط عامل بحوزته 8 بنادق خرطوش وكمية من الحشيش والأقراص المخدرة بالضبعة أسلحة نارية - أرشيفية


مطروح – حسن مشالى
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مرسى مطروح، من ضبط عامل بإحدى الشركات وبحوزته أسلحة وذخائر نارية غير مرخصة، وكمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالى فى منزله بمدينة الضبعة.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الضبعة، أن "إبراهيم .ع.ع" 36 سنة، عامل بإحدى الشركات، مقيم بدائرة القسم، يتاجر فى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة، متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم تقنين الإجراءات وضبطه أثناء تواجده بمسكنه وبحوزته 8 بنادق خرطوش وفرد خرطوش و9 طلقات خرطوش و19 خزينة رشاش، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام، و1980 قرصا لعقار الترامادول المخدر، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 383 مخالفة مرورية و3 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة فى مطروح

محافظة مطروح

مطروح

اخبار محافظة مطروح

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث



لا تفوتك
السيسي: القطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية

السيسي: القطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نعرض مصالح الشعب المصرى للخطر بأى شكل من الأشكال

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نعرض مصالح الشعب المصرى للخطر بأى شكل من الأشكال

"دكة" الأهلى تنتفض بعد "هوجة" الرحيل للدورى السعودى.. ميدو جابر يستعيد بريقه بهدف أمام طلائع الجيش.. محمد هانى يتألق فى مهمته الجديدة.. باسم يقود الجبهة اليمنى بامتياز .. وصبرى رحيل يثبت جدارته فى غياب معلول

"دكة" الأهلى تنتفض بعد "هوجة" الرحيل للدورى السعودى.. ميدو جابر يستعيد بريقه بهدف أمام طلائع الجيش.. محمد هانى يتألق فى مهمته الجديدة.. باسم يقود الجبهة اليمنى بامتياز .. وصبرى رحيل يثبت جدارته فى غياب معلول

دفتر أحوال المواطن.. أهالى العوامية يطالبون محافظ سوهاج برصف طريق القرية.. نبش قبور الموتى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. قطط داخل قسم العمليات بمستشفى فى التجمع الثالث.. وشكوى من نقص عقار "سينميت"لمرضى الشلل الرعاش

دفتر أحوال المواطن.. أهالى العوامية يطالبون محافظ سوهاج برصف طريق القرية.. نبش قبور الموتى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. قطط داخل قسم العمليات بمستشفى فى التجمع الثالث.. وشكوى من نقص عقار "سينميت"لمرضى الشلل الرعاش

إنبى يحدد 5 ملايين جنيه للاستغناء عن على لطفى للأهلى

إنبى يحدد 5 ملايين جنيه للاستغناء عن على لطفى للأهلى

«the Emoji movie» أول فيلم يدخل أراضى السعودية بعد 35 عاما

«the Emoji movie» أول فيلم يدخل أراضى السعودية بعد 35 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة