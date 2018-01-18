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ضبط عاطل وربة منزل كونا تشكيلا عصابيا لسرقة التكاتك فى شبين القناطر

الخميس، 18 يناير 2018 01:22 م
ضبط عاطل وربة منزل كونا تشكيلا عصابيا لسرقة التكاتك فى شبين القناطر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية


القليوبية - نيفين طه
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تمكنت مباحث مركز شبين القناطر بالقليوبية، من القبض على عاطل وربة منزل كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لسرقة التكاتك من أصحابها عن طريق المغافلة، وتبين أنهما من منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية للعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، تفيد بأن "إسلام س" سن 22 عاطل، و"رحاب ا" سن 29 ربة منزل، من منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، يستدرجان قائدى التوك توك لسرقة مركباتهم، فتم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، فكلف اللواء محمد الألفى مدير المباحث، بسرعة كشف غموض الحادث.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين من منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وأنهما يكونان تشكيلا عصابيا لسرقة مركبات التوك توك من أصحابها عن طريق استدراجهم، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض عليهما وبحوزة الأول "مطواى"، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات مركبات التوك توك، واعترفا بارتكاب واقعتى سرقة، وأرشدا عن مركبتى التوك توك، وجارى تطوير مناقشة المتهمين، للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى، وعما ارتكبوه من حوادث سرقات، وجارى العرض على النيابة.


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