ضبط عاطلين قتلا سائق شركة لسرقته بالتجمع.. ويعترفان: وجدنا 35 جنيها فقط





كتب إبراهيم أحمد

كشف رجال مباحث القاهرة، ملابسات العثور على سائق بشركة نقل مواطنين مقتولا داخل سيارته بالقاهرة الجديدة، وتبين أن عاطلين استدرجا السائق لسرقته وعقب خنقه وتكبيله والاعتداء عليه لم يجدا إلا مبلغ 35 جنيها وهاتف محمول، فتم ضبطهما وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا بالعثور على جثة شخص متوفى داخل سيارة بمنطقة عصافير الجنة أمام كمبوند الصحفيين، وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة "محمود ح س" 30 سنة، سائق بشركة داخل السيارة رقم ن ن ع 856 "ملك والده".

ومن خلال المعاينة تبين أنه ملفوف حول رقبته شال أسود اللون مثبت طرفه بمسند الكرسى، كما عثر على أفيز بلاستيك أسود اللون حول معصم اليدين "غير مربوط" وبه إصابات عبارة عن آثار زرقة حول الرقبة وجرح طعنى بالفخذ الأيسر، وتم نقله لمشرحة النيابة، وتبين اختفاء الهاتف المحمول الخاص به، ومفاتيح تشغيل السيارة.

وتمكن فريق البحث من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد ر س" 25 سنة عاطل، و"أحمد ا م" 22 سنة، عاطل، فتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بأنه نظراً لمرورهما بضائقة مالية اختمرت فى ذهنهما فكرة سرقة أحد السائقين والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية وهاتف محمول كرهاً عنه.

وأشارا المتهمان إلى أنهما فيىسبيل ذلك قاما بالتواصل مع الشركة، فحضر المجنى عليه بالسيارة قيادته، وتقابل معهما بمنطقة غمرة، وطلبا منه توصيلهما لمنطقة عصافير الجنة "محل الواقعة"، وفور وصولهما استغلا طبيعة المنطقة وخلوها من المارة وقام المتهم الثانى "الجالس بالمقعد الخلفى للسيارة" بخنق المجنى عليه باستخدام الشال المعثور عليه وشل حركته من الخلف، وحاول الأول تكبيل يديه باستخدام الأفيز المعثور عليه، إلا أن المجنى عليه قاومهما ووضع يده على آلة تنبيه السيارة أكثر من مرة فى محاولة للاستغاثة، فتعدى عليه الأول باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابته بفخذه الأيسر واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى 35 جنيها، ومفاتيح السيارة (خشية تتبعهما) اعتقادا منهما أنه فاقد الوعى، ولاذا بالفرار.

وأضافا المتهمان بتخلصهما من مفاتيح السيارة بإلقائها بالطريق العام، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ومبلغ مالى 35 جنيها، وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة بمسكن المتهم الأول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة التى تولت التحقيق.