ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة سيارات المواطنين بالإكراه بالقليوبية





القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث القليوبية، من كشف غموض واقعتى سرقة بالإكراه لثلاث سيارات فى القليوبية، حيث تبين أن وراء ارتكاب وقائع السرقة 5 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالإكراه من قائديها، وتبين أنهم أصابوا أحد السائقين بطلق نارى أثناء سرقة سيارته فى قليوب.

كانت البلاغات تعددت أمام العميد حسام الحسينى رئيس مباحث القليوبية، من العديد من السائقين بتعرضهم للسرقة بالإكراه وسرقة سياراتهم وآخر البلاغات من قليوب المركزى بوصول "حماده نجاح عبدالفتاح العسكرى" 33 سنة سائق، مصابا بطلق نارى أسفل البطن، وسرقة سيارته رقم 2291 أجرة.

تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير المباحث، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات من أصحابها، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين وهم "ع ع ع " 32 سنة وشهرته "توحة"، و"أ ا م" 29 سنة، و"م ع م" 27 سنة، و"أ ص ع" 38 سنة، و"ذ م ذ" 27 سنة، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، كما ارتكبوا واقعتيى سرقة السيارات رقم 10 أتوبيس رحلات قليوبية، و134688 ملاكى شرقية، وتولت النيابة التحقيقات.