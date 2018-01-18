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صور .. 7 آلاف و165 توكيل للرئيس السيسى من جنوب سيناء

الخميس، 18 يناير 2018 04:20 م
صور .. 7 آلاف و165 توكيل للرئيس السيسى من جنوب سيناء جانب من المواطنين بالشهر العقاري


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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 شهدت مكاتب التوثيق والشهر العقارى على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء اليوم الخميس إقبالا متزايدا من المواطنين والعاملين بشركة  بتروجيت لتحرير توكيلات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية ثانية.

ففى مكتب التوثيق بمدينة الطور توافد العديد من المواطنين من مدن أبوزنيمة أبورديس حيث شهد المكتب التوثيق الشهر العقارى بطور سيناء ازدحاما شديدا خارج المكتب، حيث اصطف المواطنون على مدخل مكتب الشهر العقارى والشوارع الجانبية المؤدية للمكتب.

وحرصت حملات اللجنة العليا للشباب بجنوب سيناء تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى على حشد مؤيدى وداعمى الرئيس السيسى لتحرير أكبر عدد من التوكيلات على مدار اليوم، كما حرص عدد من الأهالى والموظفين بجميع المصالح الحكومية ومشايخ وبدو جنوب سيناء على التواجد بمكتب التوثيق بمدينة الطور لتحرير توكيلات الرئاسة.

وقال المهندس موسى أحمد بشركة المياه بمدينة أبورديس نؤيد الرئيس لفترة رئاسة ثانية لاستكمال المشروعات التنموية بالدولة التى بدأ فيها  وأهم شىء هومحاربة الإرهاب.

وقالت سناء موظفة بمجلس مدينة سيناء حررت  توكيل لترشح الرئيس السيسى إلا أنه أعاد للبلاد الأمن والأمان ومحاربة الإرهاب واستكمال المشروعات الكبرى.

وأضافت أسماء سعد التى حررت توكيل الترشح الرئيس لفترة ثانية الاستكمال الإنجازات التى تمت على أرض الوقع من مشروعات كبرى طرق مستشفيات تأمين صحى مدارس. 

 وأعلن عبد الباسط شلبى وكيل الشهر العقارى بجنوب سيناء فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم تحرير 7 آلاف و165 نموذج  تأييد ترشح، مشيرا إلى أن جميع مكاتب الشهر العقارى تعمل بكاملة طاقتها وبجهد مضاعف للتسهيل على المواطنين تحرير نماذج تأييد المرشحين للرئاسة.

المواطنين امام الشهر العقارى بطور سيناء
المواطنون أمام الشهر العقارى بطور سيناء
احد المواطنين يوقع على استمارة تاييد لرئيس
أحد المواطنين يوقع استمارة تأييد لرئيس
توافد المواطنين على عمل توكيلات
توافد المواطنين على عمل توكيلات
اثناء التوقيع على توكيلات
اثناء التوقيع على توكيلات

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