صور..20 ألف توكيل للرئيس السيسى و30 لخالد على و10 لمرتضى منصور بكفر الشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

واصل المواطنين من أبناء محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، لليوم العاشر على التوالى التدفق على مكاتب الشهر العقارى بمدن المحافظة المختلفة، لتحرير التوكيلات الخاصة بتدعيم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، التى ستجرى فى شهر مارس المقبل.

وأكد محمد على موظف بالشهر العقارى، أن الإقبال زاد من المواطنين لتحرير التوكيلات لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووصل عدد التوكيلات لرئيس عبد الفتاح السيسى لـ 20 ألفا و100 توكيل، وعدد التوكيلات لصالح خالد على 30 توكيلا، وعدد التوكيلات للمستشار مرضى منصور 10 توكيلات .