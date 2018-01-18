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الخميس، 18 يناير 2018 05:38 م
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صور..20 ألف توكيل للرئيس السيسى و30 لخالد على و10 لمرتضى منصور بكفر الشيخ

الخميس، 18 يناير 2018 03:56 م
صور..20 ألف توكيل للرئيس السيسى و30 لخالد على و10 لمرتضى منصور بكفر الشيخ توافد الأهالى لتحرير توكيلات لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسى بكفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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واصل المواطنين من أبناء محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، لليوم العاشر على التوالى التدفق على مكاتب الشهر العقارى بمدن المحافظة المختلفة، لتحرير التوكيلات الخاصة بتدعيم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، التى ستجرى فى شهر مارس المقبل.
 
وأكد محمد على موظف بالشهر العقارى، أن الإقبال زاد من المواطنين لتحرير التوكيلات لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووصل عدد التوكيلات لرئيس عبد الفتاح السيسى لـ 20 ألفا و100 توكيل، وعدد التوكيلات لصالح خالد على 30 توكيلا، وعدد التوكيلات للمستشار مرضى منصور 10 توكيلات .
 
توافد الأهالي لتحرير توكيلات لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي بكفر الشيخ
توافد الأهالي لتحرير توكيلات لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي بكفر الشيخ

توافد المزارعين لتأييد الرئيس بالشهر العقاري
توافد المزارعين لتأييد الرئيس بالشهر العقاري

جانب من تحرير التوكيلات للرئيس
جانب من تحرير التوكيلات للرئيس

توافد السيدات والرجال لتحرير التوكيلات
توافد السيدات والرجال لتحرير التوكيلات

التوافد على تحرير التوكيلات
التوافد على تحرير التوكيلات

جانب من تسجيل بيانات الرقم القومي
جانب من تسجيل بيانات الرقم القومي
 
 
 
 
 

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