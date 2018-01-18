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صور.. مهرجان الأضواء يزين عاصمة الضباب "لندن" بالأنوار المبهرة

الخميس، 18 يناير 2018 02:01 ص
صور.. مهرجان الأضواء يزين عاصمة الضباب "لندن" بالأنوار المبهرة مهرجان الأضواء فى لندن


كتب محمد سعودى – تصوير ( أ ف ب)
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تحولت عاصمة الضباب "لندن" إلى مدينة الأضواء والأنوار مع انطلاق مهرجان لوميير الذى يزين العاصمة البريطانية بالأضواء المبهرة وسط إقبال كثيف من البريطانيين على ذلك المهرجان الذى يُعد الأكبر من نوعه فى بريطانيا.

ويُعد مهرجان الأضواء "لوميير"  الأكبر فى تاريخ العاصمة البريطانية "لندن"، ويشارك فيه العديد من فنانى الضوء الدوليين،   وهو الأضخم مقارنة بنسخ من الحدث سبق تنظيمها فى مدن كبيرة مثل سيدنى الأسترالية وبرلين الألمانية وليون الفرنسية.

ويقدم المهرجان لسكان العاصمة فرصة مجانية للاستمتاع بأضوائه المتوهجة، كما يقدم أشكال متنوعة للأعمال الفنية من صنع فنانين بريطانيين وأجانب تراوحت ما بين الإضاءة الثلاثية الأبعاد، واللوحات المضيئة التفاعلية التى انعكست على معالم بارزة فى المدينة.

الأَضواء المبهرة فى المهرجان
الأَضواء المبهرة فى المهرجان

 

انطلاق مهرجان لوميير
انطلاق مهرجان لوميير

 

جانب من مهرجان لوميير
جانب من مهرجان لوميير

 

جانب من الأَضواء المبهرة فى المهرجان
جانب من الأَضواء المبهرة فى المهرجان

 

جانب من انطلاق مهرجان لوميير
جانب من انطلاق مهرجان لوميير

 

جانب من مهرجان الأضواء
جانب من مهرجان الأضواء

 

عاصمة الضباب لندن
عاصمة الضباب لندن

 

مشاركة فى المهرجان
مشاركة فى المهرجان

 

مهرجان الأضواء يزين عاصمة الضباب لندن بالأنوار المبهرة
مهرجان الأضواء يزين عاصمة الضباب لندن بالأنوار المبهرة

 

مهرجان لوميير
مهرجان لوميير

 

 

 


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