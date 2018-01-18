صور.. مهرجان الأضواء يزين عاصمة الضباب "لندن" بالأنوار المبهرة





كتب محمد سعودى – تصوير ( أ ف ب)

تحولت عاصمة الضباب "لندن" إلى مدينة الأضواء والأنوار مع انطلاق مهرجان لوميير الذى يزين العاصمة البريطانية بالأضواء المبهرة وسط إقبال كثيف من البريطانيين على ذلك المهرجان الذى يُعد الأكبر من نوعه فى بريطانيا.

ويُعد مهرجان الأضواء "لوميير" الأكبر فى تاريخ العاصمة البريطانية "لندن"، ويشارك فيه العديد من فنانى الضوء الدوليين، وهو الأضخم مقارنة بنسخ من الحدث سبق تنظيمها فى مدن كبيرة مثل سيدنى الأسترالية وبرلين الألمانية وليون الفرنسية.

ويقدم المهرجان لسكان العاصمة فرصة مجانية للاستمتاع بأضوائه المتوهجة، كما يقدم أشكال متنوعة للأعمال الفنية من صنع فنانين بريطانيين وأجانب تراوحت ما بين الإضاءة الثلاثية الأبعاد، واللوحات المضيئة التفاعلية التى انعكست على معالم بارزة فى المدينة.



الأَضواء المبهرة فى المهرجان



انطلاق مهرجان لوميير



جانب من مهرجان لوميير



جانب من الأَضواء المبهرة فى المهرجان



جانب من انطلاق مهرجان لوميير



جانب من مهرجان الأضواء



عاصمة الضباب لندن



مشاركة فى المهرجان



مهرجان الأضواء يزين عاصمة الضباب لندن بالأنوار المبهرة