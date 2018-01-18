صور.. محافظ الوادى الجديد يشهد المقابلات الشخصية لوظائف شركة المياه





الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، سير المرحلة الثالثة والأخيرة من مسابقة وظائف شركة مياه أسيوط والوادى الجديد رقم 1 لعام 2017 وهى مرحلة المقابلات الشخصية، والتى بدأت صباح اليوم بمبنى كلية التربية مركز الخارجه للمتقدمين لوظيفة مهندس و محاسب مركز الخارجة وكيميائى وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات، وعدم وجود معوقات تؤثر على المتقدمين للاختبارات.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه أسيوط والوادى الجديد على التزام الشفافية التامة والحيادية المُطلقة لجميع المتقدمين لمختلف الوظائف، مؤكدا أن اللجنة مشكلة من كل من الدكتور محمد هشام عفيفى – رئيس القطاع المالى والإدارى بالشركة القابضة وعمرو عزت الماحى – مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بالشركة القابضة والدكتور إبراهيم خالد سيد – رئيس شركة مياه المنيا واللواء محمد أبو صغير – رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة مياه أسيوط والوادى الجديد.

وأضاف صلاح الدين أنه تم الإعلان مسبقا عن الأيام المحددة للمقابلات الشخصية للمتقدمين وهى أيام "الخميس – الجمعة – السبت" الموافقين 18،19،20/1/2018 (1،2،3/2/2018) تحت إشراف كامل من الشركة القابضة، مؤكدا أنه لا توجد اختبارات للمتخلفين عن المواعيد المقررة للمقابلات .



محافظ الوادى الجديد يشهد مقابلات وظائف شركة المياه



محافظ الوادى الجديد يشهد مقابلات وظائف شركة المياه



محافظ الوادى الجديد يشهد مقابلات وظائف شركة المياه



محافظ الوادى الجديد يشهد مقابلات وظائف شركة المياه



محافظ الوادى الجديد يشهد مقابلات وظائف شركة المياه