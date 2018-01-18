video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 18 يناير 2018 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور ..محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال توصيل خط المياه بمحطة المستقبل

الخميس، 18 يناير 2018 03:55 م
صور ..محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال توصيل خط المياه بمحطة المستقبل المحافظ يتفقد المشروع


الإسماعيلية- جمال حراجى
إضافة تعليق

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بزيارة ميدانية لموقع مشروع إنشاء محطة مياه الشرب الجديدة التى يجرى تنفيذها بمدينة المستقبل السكنية، والتى تقام على مساحة 9 أفدنة، وتصل جملة تكلفتها الى 150 مليون جنيها، وذلك لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذى أعمال توصيل خط المياه العكرة من مآخذ ترعة الإسماعيلية، وصولا للمحطة وبطول 4 كيلومترا وقطر 1000 مليمتر للمرحلة الأولى من المشروع، والتى تصل قدرتها التصريفية الى 400 لترفى الثانية، بما يعادل 35 ألف مترا مكعبا يوميا، ومتابعة نسب التنفيذ لتلك الأعمال، والتى بلغت نسبتها ما يزيد عن 80%، ومتابعة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتى تستهدف الوصول الى طاقة تصريفية إجمالية قدرها 800 لتر فى الثانية، بما يعادل 70 ألف مترا مكعبا يوميا بانتهاء تنفيذ المشروع.

 

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والسيد النخيلى رئيس مركز ومدينة أبوصوير، والمهندس أيمن الخضري رئيس  الجهاز التنفيذى لقطاع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية، والمهندس جمال مصطفى مديرعام الجهاز، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

 

وأشار المحافظ فى بيان له اليوم، إلى أنة من المنتظرالإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى قريبا، وتستهدف المحطة تغذية وخدمة مدينة المستقبل بالكامل بالإضافة إلى مجمع قوات الأمن والمجمع التعليمي، والمنطقة الصناعية، وعدد من التوابع والقرى الواقعة على طريق 36 الحربى .

محافظ الإسماعيلية أثناء الجولة
محافظ الإسماعيلية أثناء الجولة

 

إنشاء محطة مياه شرب المستقبل
إنشاء محطة مياه شرب المستقبل

 

المحافظ يتفقد المشروع
المحافظ يتفقد المشروع

 

أعمال إنشاء محطة المياه
أعمال إنشاء محطة المياه

 

المحافظ والقيادات أثناء الجولة
المحافظ والقيادات أثناء الجولة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس شركة مياه القناه يقرر تكليف قيادات جديدة لقطاع مياه الاسماعيلية

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

محطة مياه المستقبل بالاسماعيليه

محافظ الاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
السيسي: القطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية

السيسي: القطاع الخاص المصرى مهتم بزيادة استثماراته فى السوق الإثيوبية

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نعرض مصالح الشعب المصرى للخطر بأى شكل من الأشكال

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نعرض مصالح الشعب المصرى للخطر بأى شكل من الأشكال

"دكة" الأهلى تنتفض بعد "هوجة" الرحيل للدورى السعودى.. ميدو جابر يستعيد بريقه بهدف أمام طلائع الجيش.. محمد هانى يتألق فى مهمته الجديدة.. باسم يقود الجبهة اليمنى بامتياز .. وصبرى رحيل يثبت جدارته فى غياب معلول

"دكة" الأهلى تنتفض بعد "هوجة" الرحيل للدورى السعودى.. ميدو جابر يستعيد بريقه بهدف أمام طلائع الجيش.. محمد هانى يتألق فى مهمته الجديدة.. باسم يقود الجبهة اليمنى بامتياز .. وصبرى رحيل يثبت جدارته فى غياب معلول

دفتر أحوال المواطن.. أهالى العوامية يطالبون محافظ سوهاج برصف طريق القرية.. نبش قبور الموتى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. قطط داخل قسم العمليات بمستشفى فى التجمع الثالث.. وشكوى من نقص عقار "سينميت"لمرضى الشلل الرعاش

دفتر أحوال المواطن.. أهالى العوامية يطالبون محافظ سوهاج برصف طريق القرية.. نبش قبور الموتى بسيدى بشر فى الإسكندرية.. قطط داخل قسم العمليات بمستشفى فى التجمع الثالث.. وشكوى من نقص عقار "سينميت"لمرضى الشلل الرعاش

إنبى يحدد 5 ملايين جنيه للاستغناء عن على لطفى للأهلى

إنبى يحدد 5 ملايين جنيه للاستغناء عن على لطفى للأهلى

«the Emoji movie» أول فيلم يدخل أراضى السعودية بعد 35 عاما

«the Emoji movie» أول فيلم يدخل أراضى السعودية بعد 35 عاما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة