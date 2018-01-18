صور ..محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال توصيل خط المياه بمحطة المستقبل





الإسماعيلية- جمال حراجى

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بزيارة ميدانية لموقع مشروع إنشاء محطة مياه الشرب الجديدة التى يجرى تنفيذها بمدينة المستقبل السكنية، والتى تقام على مساحة 9 أفدنة، وتصل جملة تكلفتها الى 150 مليون جنيها، وذلك لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذى أعمال توصيل خط المياه العكرة من مآخذ ترعة الإسماعيلية، وصولا للمحطة وبطول 4 كيلومترا وقطر 1000 مليمتر للمرحلة الأولى من المشروع، والتى تصل قدرتها التصريفية الى 400 لترفى الثانية، بما يعادل 35 ألف مترا مكعبا يوميا، ومتابعة نسب التنفيذ لتلك الأعمال، والتى بلغت نسبتها ما يزيد عن 80%، ومتابعة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتى تستهدف الوصول الى طاقة تصريفية إجمالية قدرها 800 لتر فى الثانية، بما يعادل 70 ألف مترا مكعبا يوميا بانتهاء تنفيذ المشروع.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والسيد النخيلى رئيس مركز ومدينة أبوصوير، والمهندس أيمن الخضري رئيس الجهاز التنفيذى لقطاع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية، والمهندس جمال مصطفى مديرعام الجهاز، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

وأشار المحافظ فى بيان له اليوم، إلى أنة من المنتظرالإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى قريبا، وتستهدف المحطة تغذية وخدمة مدينة المستقبل بالكامل بالإضافة إلى مجمع قوات الأمن والمجمع التعليمي، والمنطقة الصناعية، وعدد من التوابع والقرى الواقعة على طريق 36 الحربى .



محافظ الإسماعيلية أثناء الجولة



إنشاء محطة مياه شرب المستقبل



المحافظ يتفقد المشروع



أعمال إنشاء محطة المياه