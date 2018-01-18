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صور.. مجدى يعقوب يزور إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية

الخميس، 18 يناير 2018 12:59 م
صور.. مجدى يعقوب يزور إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية الحبتور والدكتور مجدى يعقوب


كتبت إسراء أحمد فؤاد
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استقبل خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية، أمس الأربعاء، جرّاح القلب البروفيسور مجدى يعقوب، المؤسس والرئيس الفخرى لمجلس أمناء مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب (مركز أسوان للقلب).

 

وكان برفقته البروفيسور مجدى إسحاق، نائب رئيس مجلس الإدارة فى مؤسسة مجدى يعقوب، ومارى اسكندر، سفير المؤسسة، ودينا الجزار، نائب الرئيس لشؤون التنمية وجمع التبرعات، وزينة أ. توكل، مدير تطوير الأعمال.

 

وأشاد الحبتور بمساهمات الدكتور يعقوب فى تحسين الرعاية الصحية فى مجال أمراض القلب فى مصر، قائلاً: "إنه لأمر رائع أن نرى جرّاحاً بهذا المستوى يقدّم شيئاً من أجل بلاده، إن التعليم والبحث لا يقلان أهمية عن الرعاية الطبية، ليس هناك من بلد محصَّن ضد أمراض القلب. والعمل الذى يقوم به سير يعقوب تتردّد أصداؤه على نطاق واسع".

 

وقد أطلع الوفد الحبتور على أهمية المشروع بالنسبة إلى مصر، موضحا أن المنشآت المجهّزة بأحدث التقنيات تؤمّن الموارد الضرورية جداً والوسائل البحثية والعلمية من أجل توفير أعلى معايير الرعاية الصحية لمرضى القلب فى مصر – لا سيما المحرومين منهم. وفى هذا الإطار، قال البروفيسور مجدى اسحاق: "باتت المؤسّسة بمثابة حاضِنة للأطباء الشباب الذين يذهبون للعمل فى مستشفيات هى من الأكثر عراقة فى العالم".

 

وأعرب الحبتورعن رغبته فى زيارة مركز أسوان للقلب خلال زيارته المقبلة إلى مصر. يُشار إلى أن مجموعة الحبتور دعمت العديد من القضايا فى المجال الطبى على مر السنين، منها تمويل مركز خلف أحمد الحبتور للمحاكاة الطبية فى مدينة دبى الطبية، وسواها من المبادرات العالمية.

الحبتور ومجدى يعقوب
الحبتور ومجدى يعقوب

 

جانب من لقاء الدكتور يعقوب والحبتور
جانب من لقاء الدكتور يعقوب والحبتور

 

مجموعة الحبتور ووفد الدكتور مجدى يعقوب
مجموعة الحبتور ووفد الدكتور مجدى يعقوب

 


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