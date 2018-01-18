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صور.. كنائس الإسماعيلية تحتفل بعيد الغطاس

الخميس، 18 يناير 2018 09:58 م
صور.. كنائس الإسماعيلية تحتفل بعيد الغطاس كنائس الإسماعيلية تحتفل بعيد الغطاس


الإسماعيلية محمد عوض
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احتفلت الكنيسة القبطية بمدينة الإسماعيلية بعيد الغطاس بقداس صلاة بالكنائس حضرها الآلاف من رعايا الكنيسة.

يأتى "عيد الغطاس" إحياء لذكرى معمودية المسيح بنهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان، ويقام القداس فى الليلة السابقة للعيد الذى يحتفل به المسيحيون غدا الجمعة بطقوس من بينها تناول قصب السكر والقلقاس، و يطلق على القداس "برامون" أى الاستعداد للعيد فيصوم الأقباط حتى المساء لحين إقامة القداس.

وشددت مديرية أمن الإسماعيلية من إجراءات تأمين الكنائس، وتفقد اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، انتظام خدمات تأمين منشآت الهامة والشرطية والارتكازات الأمنية حول دور العبادة المسيحية تأمين الحرم الآمن على مسافة مناسبة والحظر المطلق لانتظار أى سيارة أو دراجة بخارية - بحسب أمنى.

ويعتبر الغطاس من الأعياد المسيحية المرتبطة بنبى الله عيسي، ويرمز له له بالمعمودية "التغطيس" وهى شرط أساسى ليكون الإنسان مسيحيا وفقا للعقيدة الأرثوذكسية والكاثوليكية، ويكون الاحتفال بالغطاس دائما فى موعد ثابت أى بعد 12 يوما من الاحتفال بعيد الميلاد، وتطلق عليه الكنيسة أيضا اسم "عيد الظهور الإلهي" لأنه طبقا للإنجيل فإن الروح القدس ظهر للمسيح خلال التعميد على هيئة حمامة.

و يقوم القس برسم جبهة الرجال بعد الصلاة كرمز للاغتسال من الخطيئة، و يأكل الأقباط خلال عيد الغطاس القلقاس الذى يرمز للمعمودية الذى يتطهر به الإنسان من الخطيئة. و قصب السكر الذى يذكر بضرورة العلو فى القامة الروحية وإفراز الحلاوة من قلوب بيضاء نقية تعتصر من أجل الآخرين.

 

عيد الغطاس (1)
عيد الغطاس (1)

 

عيد الغطاس (2)
عيد الغطاس (2)

 

عيد الغطاس (3)
عيد الغطاس (3)

 

عيد الغطاس (4)
عيد الغطاس (4)

 

عيد الغطاس (5)
عيد الغطاس (5)

 

عيد الغطاس (6)
عيد الغطاس (6)

 

عيد الغطاس (7)
عيد الغطاس (7)

 

عيد الغطاس (8)
عيد الغطاس (8)

 

عيد الغطاس (9)
عيد الغطاس (9)

 

عيد الغطاس (10)
عيد الغطاس (10)

 

عيد الغطاس (11)
عيد الغطاس (11)

 

عيد الغطاس (12)
عيد الغطاس (12)

 

عيد الغطاس (13)
عيد الغطاس (13)

 

عيد الغطاس (14)
عيد الغطاس (14)

 

عيد الغطاس (15)
عيد الغطاس (15)

 

عيد الغطاس (16)
عيد الغطاس (16)

 

عيد الغطاس (17)
عيد الغطاس (17)

 

عيد الغطاس (18)
عيد الغطاس (18)

 

عيد الغطاس (19)
عيد الغطاس (19)

 

عيد الغطاس (20)
عيد الغطاس (20)

 

عيد الغطاس (21)
عيد الغطاس (21)

 


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