صور.. عزبة البرج ترفع حالة التأهب وتغلق بوغاز الصيد استعدادا لسوء الأحوال الجوية

رفعت الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط حالة التأهب القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية وفق ما ورد بشأن تنبؤات الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة وسوء حالة الطقس خلال يومى الخميس والجمعة.



جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة عزبة البرج وعلى البيومى نائب رئيس المدينة.

من جانبه قال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج لـ"اليوم السابع" إنه تم غلق بوغاز عزبة البرج وتوقفت مراكب عن الخروج للصيد لمدة 3 أيام بسبب مرور البلاد بموجه من الطقس السيئ وسرعة الرياح، حيث تزداد سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى 3 أمتار وذلك للحفاظ على سلامة الأرواح والمراكب بينما يظل البوغاز مفتوحا أمام المراكب العائدة من البحر.