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الخميس، 18 يناير 2018 02:59 م
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صور.. رئيس شعبة البلاستيك: توقعات بارتفاع صادرات القطاع 20% فى 2018

الخميس، 18 يناير 2018 02:27 م
صور.. رئيس شعبة البلاستيك: توقعات بارتفاع صادرات القطاع 20% فى 2018 خالد ابو المكارم


كتبت - دانه الحديدى - تصوير : أحمد معروف
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أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس شعبة صناعة البلاستيك باتحاد الصناعات ورئيس المجلس التصديرى للبلاستيك، أنه من المتوقع أن يشهد حجم صادرات البلاستيك خلال عام 2018، ارتفاعا بنسبة 20% عن العام الماضى.
 
 
وأضاف ابو المكارم، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على هامش افتتاح الدورة السابعة لمعرض "ايجى بلاست"، أن الهدف من إقامة المعرض هو زيادة حجم صادرات قطاع البلاستيك، والتى بلغت خلال عام 2017، حوالى 1.5 مليار دولار، بنسبة نمو 24% مقارنة بعام 2016.
 
 
وأشار أبو المكارم، إلى أن حجم استثمارات قطاع البلاستيك خلال عام 2017، ارتفع بنسبة 16% عن عام 2016 ، متوقعا أن يشهد القطاع خلال العام المقبل ارتفاعا فى حجم الاستثمارات، نظرا لافتتاح عدد من المصانع خلال 2017، بجانب 17 مصنعا سيتم افتتاحها خلال العام الجارى، كذلك لافتتاح مصنع البولى بروبلين الذى سيوفر المصنعين المصريين المواد الخام محليا.
 
 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


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شعبة البلاستيك

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