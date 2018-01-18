(صور) رئيس الفنون التشكيلية يفتتح المعرض الدولى "وحدات الحياة





وائل ربيعى

افتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، النسخة الثانية من المعرض التشكيلى الدولى "وحدات الحياة 2 - جينات متوارية"، اليوم الأربعاء، بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، حيث تلخصت رسالة المعرض الفنية فى كسر الحواجز بين الشعوب للحد من فكرة العنصرية.

وتضمن المعرض، عددا كبيرا من الأعمال واللوحات الفنية، حيث حاول الفنانون المشاركون فى محاربة فكرة التعصب والعنصرية من وجهة نظره، واستمع الدكتور خالد سرور وكل المشاركين فى المعرض إلى شرح مبسط عن الأعمال الفنية للفنانين المشاركين سواء العرب أو الأجانب، إلى جانب جولة للمشاركين على الأعمال الفنية، مؤكدين أن الأعمال الفنية تتحدث عن نفسها فى محاربة التعصب ونبذ العنصرية من كل أجناس البشر.

"وحدات الحياة" هو معرض دولى للفن المعاصر، يُعزز ضرورة المُعيشة فى ظل مساواة بين جميع الأفراد بغض النظر عن تكوينهم الجيني، المعرض من تنسيق الفنانة "لينا أسامة" واستعرض من خلال أعمال فنية متنوعة من إبداع 11 فناناً من جنسيات مختلفة أخطاء الماضى وتعصباته، ويفسح المكان لرؤية مستقبلية علها تكون أكثر سلاماً، والفنانين المشاركين هم: أسامة عبد المنعم (مصر)، أورورا افانتاجياتو (ايطاليا)، إيبيك دينيزلى (قبرص)، الشيماء درويش (مصر)، عبدالسلام سالم (مصر)، عبدالعزيز الغراز (المغرب)، لينا أسامة (مصر)، مايكل هايندل ( النمسا)، مهنى ياؤد ( مصر)، هبة خليفة (مصر)، يوليا موركوف (رومانيا).