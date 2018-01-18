صور.. تكريم وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط كشخصية مؤثرة فى إرساء المحبة

صور.. تكريم وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط كشخصية مؤثرة فى إرساء المحبةالخميس، 18 يناير 2018 04:30 م
محافظ كفر الشيخ يكرم القمص بطرس
كفر الشيخ – محمد سليمان
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كرم اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، القمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبرابرى ، ودير القديسة دميانة وكاهن كنيسة مار جرجس بدسوق ،لاختياره الشخصية المؤثرة ولها بصمات واضحة جلية فى إرساء المحبة والتسامح فى المجتمع، خلال احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الميلاد المجيد بالمركز الثقافى بمدينة كفر الشيخ.
جاء ذلك بحضور اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، والمهندس على عبد الستار مساعد محافظ كفر الشيخ ، وهشام يوسف وكيل وزارة الثقافة ، ووفد من مديرية أوقاف كفر الشيخ ، ووفد المنطقة الأزهرية ، ووفد الكنائس بمدن المحافظة ، وأعضاء مجلس النواب ، وأشرف صحصاح عضو بيت العائلة المصرية، وجورج سمى عضو بيت العائلة المصرية، والتنفيذيين والشعبيين بمدن المحافظة .
محافظ كفر الشيخ يكرم القمص بطرس الشخصية المؤثرة
جانب من الحضور أثناء الاحتفال
تكريم القمس بطرس شخصية مؤثرة بكفر الشيخ
جانب من التكريم للقمص بطرس
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