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صور.. بريطانيا وفرنسا يوقعان معاهدة حول مراقبة الهجرة على الحدود بينهما

الخميس، 18 يناير 2018 09:03 م
صور.. بريطانيا وفرنسا يوقعان معاهدة حول مراقبة الهجرة على الحدود بينهما توقيع الاتفاقية بين فرنسا وبريطانيا


(أ ف ب)
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وقع إيمانويل ماكرون وتيريزا ماى، اليوم الخميس، معاهدة جديدة حول مراقبة الهجرة بين فرنسا والمملكة المتحدة، وذلك خلال القمة الفرنسية البريطانية الخامسة والثلاثين فى الأكاديمية العسكرية الملكية فى ساندهورست قرب لندن.

وأورد بيان صدر، إثر الاجتماع بين الرئيس الفرنسى ورئيسة الوزراء البريطانية أن المعاهدة الجديدة تهدف إلى "تعزيز الإدارة المشتركة لحدودنا المشتركة مع تحسين معاملة القاصرين الذين لا يرافقهم طالبو لجوء".

الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء البريطانية
الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء البريطانية

 

توقيع بين بريطانيا وفرنسا
توقيع بين بريطانيا وفرنسا

 

حديث أثناء التوقيع
حديث أثناء التوقيع

 

 

          


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ماكرون

الهجرة

بريطانيا

فرنسا

مهاجرين



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