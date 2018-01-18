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صور.. الرياح تغازل بابا الفاتيكان أثناء خطابه فى تشيلى

الخميس، 18 يناير 2018 04:00 ص
صور.. الرياح تغازل بابا الفاتيكان أثناء خطابه فى تشيلى بابا الفاتيكان


كتب محمد سعودى – تصوير وكالات
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هبت عاصفة من الرياح، خلال كلمة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، التى ألقاها فى الضريح الوطنى مايبو بسانتياجو، مما أدى إلى تطاير "القلنسوة" الخاصة به.

وفى سياق متصل، استعرضت مجموعة "الفولكلورية" فنونها فى شوارع مدينة إكيك التشيلية قبل يوم واحد من وصول بابا الفاتيكان إلى المدينة، فيما اعتقلت الشرطة عددا من النشطاء المعارضين لزيارة البابا فرانسيس إلى بلادهم.

 وفى وقت سابق، اجتمع بابا الفاتيكان مع مجموعة صغيرة من ضحايا الاعتداء الجنسى للأطفال على أيدى قساوسة فى تشيلي، مضيفا أنه "استمع إليهم وصلى وبكى معهم".

وقال المتحدث باسم الفاتيكان جريج بيرك إن الاجتماع عقد فى سفارة الفاتيكان فى سانتياجو وإنه كان شديد الخصوصية.

وأضاف المتحدث "لم يحضر أحد سوى البابا والضحايا". وتابع قائلا "وكان هذا كى يتمكنوا من التحدث عن معاناتهم مع البابا، الذى استمع إليهم وصلى وبكى معهم".

 

احتفالات-بزيارة-بابا-الفاتيكان
احتفالات-بزيارة-بابا-الفاتيكان

 

اعتقالات-للمعارضين-لزيارة-بابا-الفاتيكان
اعتقالات-للمعارضين-لزيارة-بابا-الفاتيكان

 

اعتقال-شاب
اعتقال-شاب

 

الرياح-تغازل-بابا-الفاتيكان-أثناء-خطابه-فى-تشيلى
الرياح-تغازل-بابا-الفاتيكان-أثناء-خطابه-فى-تشيلى

 

القلنسوة-تتطاير-بسبب-الرياح
القلنسوة-تتطاير-بسبب-الرياح

 

بابا-الفاتيكان
بابا-الفاتيكان

 

بابا-الفاتيكان-يحمل-الصليب
بابا-الفاتيكان-يحمل-الصليب

 

جانب-من-احتفالات-بزيارة-بابا-الفاتيكان
جانب-من-احتفالات-بزيارة-بابا-الفاتيكان

 

مجموعة-الفولكلورية
مجموعة-الفولكلورية

 


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