صور .. الرقابة التموينية تضبط تاجرا يحوز 7 طن سكر تمويني فى كفر الشيخ





كفر الشيخ- محمد سليمان

صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية بأنه وردت معلومات لعماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ تفيد بوجود شخص بدائرة مركز الرياض يقوم بتجميع السكر التموينى لاعادة بيعه فى السوق السوداء.

وأضاف الهابط ، ل "اليوم السابع "أن وكيل وزارة التموين أصدر توجيهاته بتشكيل حملة برئاسة محمد رمضان رئيس الرقابة التموينية بمركز الرياض وتحت اشراف سامى البيلى مدير ادارة تموين الرياض وتمكنت تلك الحملة من ضبط " ابراهيم.م.ا" حيث تبين قيامه بتجميع كمية من السكر التمويني قدرها 6690كيلو بقصد المتاجرة بها في السوق السوداء وتم التحفظ على الكمية وتحرير المحضر رقم 68 جنح أمن دولة ، وجاري إحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

ضبط سكر بكفر الشيخ



جانب من المضبوطات