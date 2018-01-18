صور.. اضبط مخالفة.. "مقاهى" على قضبان السكه الحديد بالقليوبية





القليوبية نيفين طه

اشتكى أهالى منطقة 23 يوليو بالقلج التابعة لمدينة الخانكة من قيام بعض الأهالى بالاستيلاء على قضبان محطة 23 يوليو وإقامة مقاهٍ بها دون خشية أى مسئول.

"الوضع صعب جدا" بهذه الكلمات عبر عبد المعطى على، عن غضبه لما يراه على قضبان السكة الحديد من وجود مقاهٍ وجلسات للصبية الهاربين من المدارس فى ظل فيات تام للمسئولين بالسكة الحديد والأمن.

ويضيف على جمعة، أن السكة الحديد ما يحدث عليها مهزله، فكيف يكون للمقاهٍ مكان على قضبان السكة الحديد، وأن ذلك يندد بكارثة غائبة عن المسئولين.

وطالبت زينب محمد، بضرورة تحرك الجهات المختصه فهذه الأهالى لا تعرف حجم الكارثة التى تنجم من وراء ذلك بجانب تجمع الطلاب ومتعاطى المخدرات على تلك المواقف فضلا عن هذا أن سائقى القطارات يخشون منهم فيعطلون القطار أثناء سيره.



مقاهٍ على قضبان السكة الحديد بالقليوبية



مقاهٍ على قضبان السكة الحديد بالقليوبية