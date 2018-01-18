صور.. احتفالات ومظاهرات بفرنسا بعد إلغاء مشروع بناء مطار غرب البلاد

صور.. احتفالات ومظاهرات بفرنسا بعد إلغاء مشروع بناء مطار غرب البلادالخميس، 18 يناير 2018 03:02 ص
مظاهرات فى فرنسا
أ ف ب
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احتفل الفرنسيون بإعلان الحكومة الفرنسية تخليها عن مشروع بناء مطار "نوتردام-دي-لوند" المثير للجدل غرب البلاد، فيما رفض البعض إلغاء المشروع.
وكان القضاء الفرنسى القضاء الفرنسي، قد أعطى الضوء الأخضر لبدء أعمال إنشاء مطار «نوتر دام دى لوند»- المثير للجدل- غربى البلاد، والذى ظل لسنوات طويلة موضع خلاف حيث يندد معارضوه بآثاره السلبية على البيئة
يذكر أن معارضى المطار الجديد نجحوا فى السنوات الأخيرة فى تنظيم مظاهرات حاشدة تخللتها بعض أعمال العنف، وأقام عشرات النشطاء منذ 2009 مساكن عشوائية فى موقع المشروع الذى تسبب فى توتر العلاقة بين الأغلبية الاشتراكية والمدافعين عن البيئة، وظل حسمه أمر حساس قبل أن تحسم الحكومة الفرنسية فى الأمر وتتخلى عن المشروع.
احتفالات فى فرنسا
احتفالات ومظاهرات بفرنسا بعد إلغاء مشروع بناء مطار غرب البلاد
إشعال النيران
جانب من احتفالات فى فرنسا
جانب من احتفالات ومظاهرات بفرنسا بعد إلغاء مشروع بناء مطار غرب البلاد
جانب من المظاهرات
فرنسيون يشعلون النيران
متظاهرون
محتجون ضد بناء مشروع المطار
مسيرة تجوب شوارع فرنسا
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