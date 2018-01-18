video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 18 يناير 2018 06:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. احتفالات ومظاهرات بفرنسا بعد إلغاء مشروع بناء مطار غرب البلاد

الخميس، 18 يناير 2018 03:02 ص
صور.. احتفالات ومظاهرات بفرنسا بعد إلغاء مشروع بناء مطار غرب البلاد مظاهرات فى فرنسا


أ ف ب
إضافة تعليق

احتفل الفرنسيون بإعلان الحكومة الفرنسية تخليها عن مشروع بناء مطار "نوتردام-دي-لوند" المثير للجدل غرب البلاد، فيما رفض البعض إلغاء المشروع.

وكان القضاء الفرنسى القضاء الفرنسي،  قد أعطى الضوء الأخضر لبدء أعمال إنشاء مطار «نوتر دام دى لوند»- المثير للجدل- غربى البلاد، والذى ظل لسنوات طويلة موضع خلاف حيث يندد معارضوه بآثاره السلبية على البيئة 

يذكر أن معارضى المطار الجديد نجحوا فى السنوات الأخيرة فى تنظيم مظاهرات حاشدة تخللتها بعض أعمال العنف، وأقام عشرات النشطاء منذ 2009 مساكن عشوائية فى موقع المشروع الذى تسبب فى توتر العلاقة بين الأغلبية الاشتراكية والمدافعين عن البيئة، وظل حسمه أمر حساس  قبل أن تحسم الحكومة الفرنسية فى الأمر وتتخلى عن المشروع.

احتفالات فى فرنسا
احتفالات فى فرنسا

 

احتفالات ومظاهرات بفرنسا بعد إلغاء مشروع بناء مطار غرب البلاد
احتفالات ومظاهرات بفرنسا بعد إلغاء مشروع بناء مطار غرب البلاد

 

إشعال النيران
إشعال النيران

 

جانب من احتفالات فى فرنسا
جانب من احتفالات فى فرنسا

 

جانب من احتفالات ومظاهرات بفرنسا بعد إلغاء مشروع بناء مطار غرب البلاد
جانب من احتفالات ومظاهرات بفرنسا بعد إلغاء مشروع بناء مطار غرب البلاد

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

فرنسيون يشعلون النيران
فرنسيون يشعلون النيران

 

متظاهرون
متظاهرون

 

محتجون ضد بناء مشروع المطار
محتجون ضد بناء مشروع المطار

 

مسيرة تجوب شوارع فرنسا
مسيرة تجوب شوارع فرنسا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فرنسا: اتصالات بين باريس وواشنطن بشأن الأموال المخصصة للأونروا

صور.. العالم هذا المساء.. متطرف يطعن 7 حراس بأحد سجون فرنسا.. إصابة 43 شخصا فى اصطدام حافلة تلاميذ ببناء سكنى بألمانيا.. حريق بمبنى أثرى بإندونيسيا.. وإنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين قرابة ليبيا

فرنسا

اخبار فرنسا

فرنسا اليوم

اخبار العالم

مطارات فرنسا

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
تعرف على دور قوات الأمن لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة

تعرف على دور قوات الأمن لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة

أسباب انتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة من وحى هاشتاج "هتنتخب السيسى ليه".. مغردون: أجبر العالم على احترام مصر بعقليته وبعده عن غوغائية الرد.. لم يسع للمنصب.. طاهر اليد وليس عليه فواتير لأحد وعاشق لمصر وشعبها

أسباب انتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة من وحى هاشتاج "هتنتخب السيسى ليه".. مغردون: أجبر العالم على احترام مصر بعقليته وبعده عن غوغائية الرد.. لم يسع للمنصب.. طاهر اليد وليس عليه فواتير لأحد وعاشق لمصر وشعبها

رعب إسمه "الاستروكس".. متعاطون سابقون: شعرنا بالموت عند تجربته.. إخصائى بعلاج الإدمان: انتشاره أصبح كاسحا وسعره انخفض من 400 جنيه إلى 50 فقط.. وصندوق مكافحة الإدمان: الخط الساخن تلقى 4600 حالة فى 2017

رعب إسمه "الاستروكس".. متعاطون سابقون: شعرنا بالموت عند تجربته.. إخصائى بعلاج الإدمان: انتشاره أصبح كاسحا وسعره انخفض من 400 جنيه إلى 50 فقط.. وصندوق مكافحة الإدمان: الخط الساخن تلقى 4600 حالة فى 2017

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة