صور.. أكراد سوريا يتحدون "أردوغان": أراضينا مقبرة للغزاة





(أ ف ب)

شهدت مناطق عدة تحت سيطرة الأكراد فى شمال سوريا تظاهرات حاشدة الخميس تنديداً بتلويح تركيا بشن هجوم وشيك على مدينة عفرين، ردد خلالها المشاركون هتافات وشعارات مناوئة لأنقرة.

فى مدينة الجوادية، المعروفة بتسمية جل آغا باللغة الكردية فى محافظة الحسكة (شمال شرق)، شارك بضعة آلاف من سكان المدينة والمناطق المحاذية لها فى تظاهرة تضامناً مع منطقة عفرين، التى تشكل أحد الأقاليم الكردية الثلاثة.

وقال عبدالله خالد (40 عاماً) على هامش التظاهرة:"نحن يد واحدة وخرجنا بمعنويات عالية لمساندة شعبنا فى عفرين".

وردد المتظاهرون وفق هتافات "يسقط يسقط أردوغان" و"بأرواحنا ودمائنا نحن معك يا عفرين"، وحملوا الأعلام الكردية ورايات وحدات حماية الشعب وصوراً للزعيم الكردى عبدالله أوجلان.

كما رفعوا لافتة كتبوا عليها بالعربية والكردية "ندين ونستنكر هجمات الدولة التركية على شعبنا فى عفرين" الى جانب صورة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان وضعت عليها اشارة حمراء، بالإضافة إلى :أرض روج أفا مقبرة للغزاة".



تظاهرات الأكراد ضد تركيا



جانب من التظاهر



شعارات أرضنا مقبرة للغزاة