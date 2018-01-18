صورة.. غضب على سوشيال ميديا بعد صورة أميتاب باشتان مع نتنياهو





كتب هيثم سلامة

سادت حالة من الغضب بين رواد موقع تويتر، بعد تداول صورة الممثل الهندى والعالمى أميتاب باشتان مع نتنياهو بعد زيارته إلى عاصمة الفن فى الشرق بوليوود فى الهند.

نشر أوفير جندلمان، المتحدث الرسمى لرئيس الوزراء الإسرائيلى، عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة نتنياهو مع كبار الممثلين الهنود فى بوليوود من ضمنهم أميتاب باشتان، متمنياً أنتاج وتمثيل أفلام مشتركة.

وكتب أوفير جندلمان، المتحدث الرسمى لرئيس الوزراء الأسرائيلى، قائلا "رئيس الوزراء نتنياهو فى صورة سيلفى مع كبار الممثلين الهنود في بوليوود وعلى رأسهم الفنان الكبير أميتاب باتشان ونجله وآيشواريا راى، أتمنى أن نشاهد أفلاما بإنتاج وتمثيل مشترك هندى وإسرائيلى".

غرد المتابعون على موقع تويتر، فقال على :"ويقولون الفن رسالة أي رسالة وهؤلاء يرحبون بقاتل مجرم"، وأضاف أحمد سعد :" أتمنى أن تتركوا فلسطين وتقيمون دولتكم فى الهند".



