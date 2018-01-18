video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 18 يناير 2018 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صندوق تطوير العشوائيات: دمياط خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة خلال 2018

الخميس، 18 يناير 2018 11:28 ص
صندوق تطوير العشوائيات: دمياط خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة خلال 2018 المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية


كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

صرح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بأن الصندوق بالتعاون مع ديوان محافظة دمياط، عقدا اجتماعاً جماهيرياً مع أهالي منطقتى شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، لعرض تفاصيل مشروع التطوير، الذي يتضمن إنشاء 10 عمارات سكنية، توفر حوالى 200 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه، موضحاً أنه بالانتهاء من هذا المشروع، ستصبح محافظة دمياط خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة خلال عام 2018.

وأضاف المهندس خالد صديق: حضر الاجتماع الجماهيرى، كل من اللواء ممدوح طه، سكرتير عام مساعد بديوان عام محافظة دمياط، نيابة عن المحافظ، والعميد عمرو الفداوي، مأمور قسم شرطة رأس البر، والمهندس مجدى خاطر، رئيس مجلس مدينة رأس البر، والمهندسة دعاء ممدوح، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

وقال المهندس عمر عبدالعزيز، مسئول متابعة مشروعات المحافظة بصندوق تطوير المناطق العشوائية: تم تطوير 5 مناطق غير آمنة وغير مخططة فى محافظة دمياط، كما يجري تطوير 3 أسواق عشوائية فى فارسكور، وكفر سعد، وسوق دمياط الكبير.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإسكان توقع بروتوكولات تعاون لتوفير التمويل للمستفيدين بالوحدات السكنية

صندوق تطوير العشوائيات

محافظة دمياط

المناطق العشوائية



لا تفوتك
تعرف على دور قوات الأمن لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة

تعرف على دور قوات الأمن لتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة

أسباب انتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة من وحى هاشتاج "هتنتخب السيسى ليه".. مغردون: أجبر العالم على احترام مصر بعقليته وبعده عن غوغائية الرد.. لم يسع للمنصب.. طاهر اليد وليس عليه فواتير لأحد وعاشق لمصر وشعبها

أسباب انتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة من وحى هاشتاج "هتنتخب السيسى ليه".. مغردون: أجبر العالم على احترام مصر بعقليته وبعده عن غوغائية الرد.. لم يسع للمنصب.. طاهر اليد وليس عليه فواتير لأحد وعاشق لمصر وشعبها

رعب إسمه "الاستروكس".. متعاطون سابقون: شعرنا بالموت عند تجربته.. إخصائى بعلاج الإدمان: انتشاره أصبح كاسحا وسعره انخفض من 400 جنيه إلى 50 فقط.. وصندوق مكافحة الإدمان: الخط الساخن تلقى 4600 حالة فى 2017

رعب إسمه "الاستروكس".. متعاطون سابقون: شعرنا بالموت عند تجربته.. إخصائى بعلاج الإدمان: انتشاره أصبح كاسحا وسعره انخفض من 400 جنيه إلى 50 فقط.. وصندوق مكافحة الإدمان: الخط الساخن تلقى 4600 حالة فى 2017

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة