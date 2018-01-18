صندوق تطوير العشوائيات: دمياط خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة خلال 2018





كتب أحمد حسن

صرح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بأن الصندوق بالتعاون مع ديوان محافظة دمياط، عقدا اجتماعاً جماهيرياً مع أهالي منطقتى شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، لعرض تفاصيل مشروع التطوير، الذي يتضمن إنشاء 10 عمارات سكنية، توفر حوالى 200 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه، موضحاً أنه بالانتهاء من هذا المشروع، ستصبح محافظة دمياط خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة خلال عام 2018.

وأضاف المهندس خالد صديق: حضر الاجتماع الجماهيرى، كل من اللواء ممدوح طه، سكرتير عام مساعد بديوان عام محافظة دمياط، نيابة عن المحافظ، والعميد عمرو الفداوي، مأمور قسم شرطة رأس البر، والمهندس مجدى خاطر، رئيس مجلس مدينة رأس البر، والمهندسة دعاء ممدوح، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

وقال المهندس عمر عبدالعزيز، مسئول متابعة مشروعات المحافظة بصندوق تطوير المناطق العشوائية: تم تطوير 5 مناطق غير آمنة وغير مخططة فى محافظة دمياط، كما يجري تطوير 3 أسواق عشوائية فى فارسكور، وكفر سعد، وسوق دمياط الكبير.