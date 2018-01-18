شكاوى من امتحان مادة العلوم بإعدادى لغات فى الشرقية

شكاوى من امتحان مادة العلوم بإعدادى لغات فى الشرقيةالخميس، 18 يناير 2018 03:14 م
امتحانات - أرشيفية
الشرقية – إيمان مهنى
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تقدم أولياء أمور عدد من طلاب مدارس اللغات فى الشرقية بشكاوى إلى مديرية التربية والتعليم من صعوبة امتحان مادة العلوم.
وأكد أولياء الأمور فى الشكاوى الجماعية المقدمة، على أن الامتحان جاء فوق مستوى الطالب المتوسط، وأن الفقرة الرابعة من السؤال الأول كان بها خطأ مطبعى، والسؤال الثانى من الاختيارات جاء به أجابتين صحيحتين، وكذلك السؤال الثالث "التصحيح" جاءت فية الفقرة 4 سؤالها صحيح لا يحتاج لتصحيح .
كانت اختم اليوم الخميس طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسى الأول حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 111 ألفًا و252 طالبًا وطالبة موزعين على 676 لجنة امتحانية فى 20 إدارة تعليمية .
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