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شاهد.. لحظة اصطدام سيارة بابا الفاتيكان بشرطى فى تشيلى

الخميس، 18 يناير 2018 07:50 م
شاهد.. لحظة اصطدام سيارة بابا الفاتيكان بشرطى فى تشيلى سيارة البابا


كتب عبد الوهاب الجندى
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صدمت سيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، حصان شرطى أثناء مرور موكب الباب فى شوارع تشيلى الذى يزورها حاليًا.

وأظهر شريط مصور بثته وكالات الأنباء، سقوط شرطى من فوق حصانه أثناء مرور سيارة البابا فرنسيس بجواره خلال موكب ضخم فى تشيلى.

ودعا البابا فرنسيس الذى ينهي، اليوم الخميس، زيارته الى تشيلى فى شمال البلاد الذى يشهد تدفقا لمهاجرين من أمريكا اللاتينية، التشيليين إلى الحذر من المهربين الذين يسرقون أموالهم.

 


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سيارة البابا

بابا الفاتيكان

تشيلي

تصادم



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