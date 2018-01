شاهد.. لحظة اصطدام سيارة بابا الفاتيكان بشرطى فى تشيلى

كتب عبد الوهاب الجندى

صدمت سيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، حصان شرطى أثناء مرور موكب الباب فى شوارع تشيلى الذى يزورها حاليًا.

وأظهر شريط مصور بثته وكالات الأنباء، سقوط شرطى من فوق حصانه أثناء مرور سيارة البابا فرنسيس بجواره خلال موكب ضخم فى تشيلى.

ودعا البابا فرنسيس الذى ينهي، اليوم الخميس، زيارته الى تشيلى فى شمال البلاد الذى يشهد تدفقا لمهاجرين من أمريكا اللاتينية، التشيليين إلى الحذر من المهربين الذين يسرقون أموالهم.

Break in protocol -- Pope Francis stops the popemobile to attend to a policewoman who was thrown off her horse as he passed behind her in Iquique, Chile pic.twitter.com/eSU41Cw5By