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سياسى إيطالى: هل سيستمر عرقنا الأبيض فى روما أم ينتهى بفعل المهاجرين

الخميس، 18 يناير 2018 03:29 م
سياسى إيطالى: هل سيستمر عرقنا الأبيض فى روما أم ينتهى بفعل المهاجرين رئيس الوزراء الإيطالى السابق سيلفيو بيرلسكونى


كتبت: إنجى مجدى
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قالت صحيفة التايمز، إن هناك حالة من الذعر فى بروكسيل وسط شعور سائد بأن الانتخابات الإيطالية تمثل تهديدا للاتحاد الأوروبى، وتوقعات بفتح الباب أمام خروج إيطالى وشيك من عضوية الاتحاد.

وقال فورتيليو فونتانا، عضو رابطة الشمال، الحزب اليمينى المناهض للمهاجرين والذى يشكل تحالف مع فورزا إيطاليا، "إن روما عليها أن تقرر إذا ما كان أصلنا العرقى، عرقنا الأبيض، مجتمعنا سوف يستمر فى التواجد أو أن ينتهى بفعل المهاجرين"

وأوضحت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أن مسئولى الإتحاد الأوروبى يدقون أجراس الإنذار بشأن انزلاق حملة الانتخابات العامة فى إيطاليا نحو كراهية الأجانب ووعود الإنفاق الشعبوية، وسط تحذيرات من انتخاب برلمان منقسم فى الانتخابات المقررة 4 مارس المقبل.

ووفقا لـ"بيير موسكوفيسى"، مفوض لجنة الشئون الاقتصادية، فإن الانتخابات الإيطالية تمثل خطرا سياسيا للاتحاد الأوروبى، كما أدان دعوات رئيس الوزراء الإيطالى السابق، سيلفيو بيرلسكونى، الذى يقود حزب فورزا إيطاليا، لحماية العرق الأبيض فى إيطاليا.

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الاتحاد الاوروبى

بروكسيل

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