سوء الأحوال الجوية بالخليج يؤخر إقلاع رحلتين متجهتين للسعودية والكويت





كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس تأخر إقلاع رحلتين دوليتين إلى المملكة العربية السعودية والكويت بسبب سوء الأحوال الجوية في دول الخليج العربي، وقامت سلطات المطار باستضافة ركاب الطائرتين بإحدى صالات الترانزيت حتى إقلاعهما.

وتلقت سلطات المطار إخطارا بتأخر إقلاع رحلة شركة نسمة للطيران المتجهة إلى جدة لمدة 3 ساعات، بالإضافة إلى إخطار آخر بتأخر رحلة شركة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة إلى الكويت لمدة ساعتين بسبب عدم حصولهما على تصريح بالاقلاع من مطارى الوصول.

وبعد تحسن الأحوال الجوية نسبيا تم السماح للطائرتين بالإقلاع ولم يسجل المطارأى إلغاءات لركاب الرحلتين.