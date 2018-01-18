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خالد صلاح
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سلطنة عمان تنشئ مركزا للتدريب الإعلامى لمواجهة تحديات المرحلة

الخميس، 18 يناير 2018 01:35 م
سلطنة عمان تنشئ مركزا للتدريب الإعلامى لمواجهة تحديات المرحلة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان


مسقط (أ ش أ)
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أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، مرسوما يقضى بإنشاء مركز التدريب الإعلامى، بهدف إعداد أجيال من الإعلاميين العمانيين ليكونوا مؤهلين لقيادة العمل الإعلامى فى سلطنة عمان لمواجهه تحديات الإعلام فى المرحلة المقبلة.

ويعتبر مركز التدريب الإعلامى أحد الآليات لتطوير الإعلام العمانى وامداده بالكفاءات التى تسهم فى الارتقاء برسالته الإعلامية المتوازنة فى التعاطى مع الأحداث، وفق خطاب إعلامى رصين يؤسس للبناء والتنمية.

كما يهدف إنشاء المركز - حسب المرسوم السلطانى - إلى رفع قدرات مختلف الإعلاميين فى كل المجالات الإعلامية، باعتباره مشروعا لبناء العقلية العُمانية تجمع ما بين المواطنة والدين والعروبة فى انسجام، فى ظل تجاذبات المشهد الإعلامى العالمى وتعقيدات مفرداته الأدبية.

كما يهدف إلى تطوير أداء الصحفيين والإعلاميين بمختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والعاملين فى كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، وتقديم الخدمات التدريبية للمؤسسات الصحفية والإعلامية فى القطاع الخاص.

وسيقوم المركز بتأهيل الصحفيين والإعلاميين العاملين بها،إلى جانب العمل على الارتقاء بالمستوى العملى للدارسين فى مؤسسات التعليم العالى فى مجال الإعلام، فضلاً عن توثيق أوجه التعاون وتبادل الخبرات التدريبية فى مجال الإعلام مع الجهات النظيرة فى الدول الأخرى.

ومن بين مهام المركز أيضا إعداد الدراسات والبحوث لمواجهة التحديات التى تواجه العمل الإعلامي، وعقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات ذات صلة باختصاصات المركز ودراسة الاحتياجات التدريبية فى مجالات الإعلام لكافة المؤسسات الصحفية والإعلامية، والعمل على تنمية وتطوير مهارات العاملين بها.

بالإضافة إلى أن المركز سيقوم بإصدار الكتيبات والنشرات التدريبية المتعلقة بمجالات عمل المركز، وتمثيل السلطنة فى المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المركز.

ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالى والإداري، ومقره محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات، ويتولى إدارة المركز وتنظيم شؤونه مجلس إدارة برئاسة وزير الإعلام، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الرئيس.


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