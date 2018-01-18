سقوط عاطل أثناء محاولته سرقة هاتف سيدة تحت تهديد السلاح بمنطقة النزهة





كتب إبراهيم أحمد - أحمد إسماعيل

ألقى رجال مباحث قسم شرطة النزهة، القبض على عاطل عقب شروعه فى سرقة هاتف محمول من سيدة بالإكراه، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة، والمعينة بالمرور الأمنى بمنطقة جوزيف تيتو دائرة القسم، تناهى إلى سمعها صوت استغاثة إحدى السيدات، وباستبيان الأمر تقابل أحد أفراد القوة مع "ريهام عادل رمضان محمد" سن 31 حاصلة على ليسانس آداب، مقيمة بشارع عبد العزيز عتيق دائرة القسم، والتى أقرت بقيام شخص "أدلت بأوصافه التقريبية" بسرقة هاتفها المحمول ماركة HTC كرها عنها تحت تهديد السلاح الأبيض، ولاذ بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهم، ومن خلال ما أدلت به المجنى عليها من أوصاف وبتمشيط المنطقة محل الواقعة، تمكنت القوات من ضبطه، وتبين أنه "إسلام دسوقى رمضان منازع" سن 20 عاطل، مقيم شارع فرج هلال دائرة قسم شرطة حدائق القبة، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية 8176/998 لسنة 2016م الحدائق "مخدرات"، والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات بجلسة 19/10/2017، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وكذا سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم والهاتف المحمول واتهمته بسرقتها بالإكراه، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.