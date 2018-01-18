سفينتان من البحرية الأمريكية تزوران ميناء الإسكندرية لأول مرة منذ 2009





كتبت: إنجى مجدى

فى أول زيارة لسفينة تابعة للبحرية الأمريكية لميناء الإسكندرية منذ 2009، رست السفينتان (يو إس إس كارنى DDG 64)، و(يو إس إن إس كارسون سيتى T-EPF-7) فى ميناء الإسكندرية اليوم، ورحب القائد العسكرى بيتر هالفورسن، قائد السفينة كارنى، ونائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية دورثى شيا، بعدد من الضيوف المصريين فى جولة قصيرة على متن مدمرة الصواريخ الموجهة من فئة "آرليه بوركيه".

وقالت السفارة الأمريكية بالقاهرة، فى بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن نائبة رئيس البعثة، دورثى شيا، أكدت خلال الجولة أنه رغم أهمية الحدث وأن زيارة "كارنى وكارسون سيتى" لهذا الميناء المصرى الجميل حدث مهم فى حد ذاته، إلا أنها أيضا ذات مغزى بالغ الأهمية، إذ أنها تعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وجيشيهما وقواتهما البحرية.

جدير بالذكر، أن سبتمبر الماضى شهد مشاركة أكثر من 200 فرد من قوات القيادة المركزية بالجيش الأمريكى، مع القوات المسلحة المصرية، فى تدريبات "النجم الساطع" الثنائية، وفى وقت سابق من الشهر الجارى زار مساعد وزير الدفاع الأمريكى، روبرت كارم، القاهرة للمشاركة فى الاجتماع السنوى للجنة التعاون العسكرى الثنائى.

وبحسب بيان السفارة الأمريكية بالقاهرة، فإن زيارة السفينتين الأمريكيتين لميناء الإسكندرية اليوم، تؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، كما تدُل على التعاون العسكرى رفيع المستوى بين البلدين.