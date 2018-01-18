سعر اليورو اليوم الخميس 18-1-2018 وارتفاع العملة الأوروبية





كتبت- هبة حسام

ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع، اليوم الخميس 18-1-2018، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، صعد سعر اليورو، مسجلا 21.47 جنيه للشراء، و 21.67 جنيه للبيع، وفقا لتعاملات البنك الأهلى المصرى منذ قليل.

ووفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، والذى جاء كالتالى.



سعر صرف اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى



21.5551 جنيه للشراء

21.6807 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



21.47 جنيه للشراء

21.67 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر



21.46 للشراء

21.65 للبيع



اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك القاهرة



21.47 للشراء

21.67 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



21.47 للشراء

21.67 للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



21.45 للشراء

21.65 للبيع

اليورو عالمياً



وكان اليورو قد هبط نحو 0.5% خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن ارتفع إلى مستوى جديد هو الأعلى فى ثلاثة أعوام فوق 1.23 دولار فى الوقت الذى كثف فيه بعض المستثمرين رهاناتهم على صعود العملة الأوروبية الموحدة على الرغم من أن المخاوف التى أبداها بعض صانعى السياسات هذا الأسبوع أدت إلى انحسار التفاؤل بصفة عامة.



سعر صرف اليورو اليوم

وفى انعكاس للقلق الواضح بين بعض صانعى السياسات فى البنك المركزى الأوروبى بشأن قوة اليورو، تشجع المستثمرون على الاتجاه إلى البيع لجنى الأرباح بعد تصريحات عن أن ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكى فى الآونة الأخيرة "ليس مفيدا" أدلى بها إيفالد نوفوتني، وهو أحد صناع السياسات النقدية فى البنك المركزى الأوروبي. جاء ذلك قبل اجتماع بشأن السياسة النقدية للمركزى الأوروبى الأسبوع المقبل.