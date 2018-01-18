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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 18-1-2018 واستقرار العملة السعودية

الخميس، 18 يناير 2018 12:33 م
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 18-1-2018 واستقرار العملة السعودية الريال السعودى


كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الريال السعودى خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الخميس 18-1-2018، استقراره مقابل الجنيه المصرى، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، ثبت سعر الريال عند سعر الإغلاق ولم يتغير عن 4.70 جنيه للشراء، و 4.73 جنيه للبيع، فى عدد كبير من البنوك على رأسها البنك الأهلى المصرى، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر.

 

 وفيما يلى سعر الريال السعودى فى عدد مختلف من البنوك المصرية..

 

الريال-السعودي
الريال-السعودي

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.7083 جنيه للشراء

4.7352 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.70 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر صرف الريال السعودى اليوم
سعر صرف الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
 

4.68  جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.68 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.67 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

 

الريال السعودى اليوم
الريال السعودى اليوم

 

اليوم.. لقاء مصرى سعودى لمناقشة استعدادات موسم الحج 1439 هـ
 

ومن ناحية أخرى، يعقد وفد بعثة الحج المصرية ويضم ممثلى الوزارات "السياحة – الداخلية – التضامن - الصحة – الطيران" المتواجد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، لقاء مع الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة، لبحث الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1439هـ، والإجراءات والتعليمات المتخذة فى هذا الشأن، يأتى ذلك فى إطار برنامج السعودية لاستقبال وفود بعثات الحج، بهدف بحث وتنظيم شئون حجاج كل دولة.

 

 

 


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